Les étoiles filantes illuminent le ciel la nuit de San Lorenzo : quand et où voir les Perséides

Dans la nuit du 12 au 13 août, nous pourrons admirer dans le ciel le pic maximal des Perséides, les Larmes de San Lorenzo. Comment et où voir des étoiles filantes.

Les Perséides photographiées par l’astrophysicien Gianluca Masi le 12 août 2018. Crédit : Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Les Perséides, communément appelées les Larmes de San Lorenzo, sont les étoiles filantes les plus spectaculaires de l’année et chaque mois d’août, elles poussent de nombreuses personnes à tourner leur regard vers le ciel, à la recherche de traînées lumineuses brillantes et suggestives. Le pic maximal de la pluie de météores, qui se produit généralement entre le 11 et le 13 du mois, peut en effet donner un ZHR (taux horaire zénithal) de plus d’une centaine de météores par heure, un phénomène encore renforcé par les couleurs et la vitesse du flammes. En 2022, malheureusement, l’événement – qui culminera dans la nuit du 12 au 13 – sera fortement perturbé par la présence de la Lune, qui atteindra la phase de pleine lune à 03h36 le vendredi 12, comme l’indique le l’Union des astronomes amateurs italiens (UAI). Malgré la présence encombrante du compagnon terrestre, il sera tout de même possible d’admirer les Perséides en suivant les conseils des experts. Voici ce que vous devez savoir pour ne pas manquer le spectacle astronomique suggestif.

Perséides. Crédit : NASA

Quand voir les Perséides pour la nuit de San Lorenzo

Même si San Lorenzo tombe le 10 août, comme précisé, le pic maximum de ses « larmes » cette année est attendu entre le vendredi 12 et le samedi 13 août. La nuit du pic, le meilleur moment pour pointer le nez vers le haut sera après minuit le 13, surtout aux toutes premières heures du matin, avant l’aube. Gardant à l’esprit la perturbation de la Pleine Lune et le fait que les Perséides sont encore visibles dans un large intervalle de temps, entre mi-juillet et fin août environ, comme l’explique dans un communiqué de presse l’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project (VTP) cette année, nous pouvons « jouer un peu tôt » par rapport au pic maximum, visant les nuits entre 8 et 9 et entre 9 et 10 août, précisément à l’occasion de la vraie nuit de San Lorenzo. « A ces dates, une fois la Lune couchée, la dernière partie de la nuit – jusqu’à l’aube – offrira les meilleures conditions de visibilité pendant au moins une heure, également pour des raisons astronomiques », a expliqué le scientifique. « Techniquement, en fait, il peut être observé à tout moment, en se rappelant cependant que dans la deuxième partie de la nuit, il y a une augmentation significative de l’activité météorique, puisqu’à l’aube l’observateur se trouve sur la partie de la Terre qui avance le long de son orbite vers la poussière cométaire, c’est donc comme s’il voyait depuis le « pare-brise », plutôt que depuis la « fenêtre » arrière de notre planète. Cette condition, associée au coucher de la lune, garantit donc de bons résultats », a ajouté l’expert. Bref, même si le pic maximum des Larmes de San Lorenzo sera perturbé par l’éclat de la pleine lune, nous aurons tout de même l’occasion de profiter des sentiers spectaculaires au firmament. Aucun outil ne sera nécessaire : les météores peuvent en effet être admirés à l’œil nu. Pour ceux qui ne pourront pas les observer en direct, le projet de télescope virtuel diffusera un flux en direct sur son site officiel à partir de 03h00 le 10 août.

Le rayonnant des Perséides. Crédit : Stellarium

Où voir les étoiles filantes la nuit de San Lorenzo

Maintenant que nous savons quand voir les étoiles filantes, où vont-elles chercher dans le ciel ? Un indice significatif des pluies de météores réside dans le nom, qui est lié à celui du radiant, qui est la portion du ciel d’où les météores semblent provenir. Dans le cas des Perséides, c’est la constellation de Persée, qui de nos jours est visible dans le ciel du nord-est dans la deuxième partie de la nuit. Cependant, comme les traînées lumineuses traversent une grande partie de la voûte céleste, il n’est pas nécessaire de se focaliser sur un point précis du ciel ; dans ce cas, il suffit de vérifier tout l’horizon oriental ou, comme l’explique le Dr Masi, « s’allonger sur le sol et patauger ainsi vers le zénith, ou le centre du ciel ».

Le nombre d’étoiles filantes visibles au firmament n’est pas constant, mais varie en fonction de nombreux facteurs, locaux et astronomiques : parmi eux il y a certainement les niveaux de pollution lumineuse du lieu où elle est observée – plus il fait sombre, plus la mieux, bien sûr – ; l’invasion susmentionnée de la Lune; et la quantité de débris et de poussière de la comète Swift-Tuttle interceptée par l’atmosphère terrestre, d’où proviennent les Perséides. La comète a une période de 133 ans et à chaque nouveau passage elle pousse la traînée de fragments le long de son orbite, augmentant ainsi la concentration d’étoiles filantes. La dernière étape a eu lieu en 1992.