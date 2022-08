Un astéroïde de la taille de 2 terrains de football passe devant la Terre

Un astéroïde en route vers la Terre est découvert quelques jours avant qu’il ne passe devant notre planète. Cela ressemble à un décor de film de science-fiction, non ? Mais sachez que cela s’est réellement passé, ou presque. Baptisée 2022 OE2, elle a été retrouvée il y a quelques jours à peine le 26 juillet.

L’astéroïde a la taille de deux terrains de football et son impact sur Terre libérerait une énergie équivalente à mille bombes nucléaires. Mais calmez-vous, il n’y a aucune raison de paniquer. En effet, l’étoile, bien qu’elle soit « proche » en termes de distances astronomiques, est encore très, très loin d’entrer en collision avec notre planète, selon les informations de la NASA.

Astéroïde sur le chemin de la Terre

L’astéroïde est passé par la Terre à l’aube jeudi (4) à plus de 5,1 millions de kilomètres de nous. L’équivalent de 13 fois la distance entre la Terre et la Lune. C’est une distance plus que sûre pour que nous soyons calmes.

À des fins de comparaison, le 7 juillet, l’astéroïde 2022 NF est passé à seulement 90 000 kilomètres de nous, une distance beaucoup plus petite que l’actuelle, et toujours en sécurité. Donc, sans panique, ce n’est pas aujourd’hui que nous serons détruits par un astéroïde.

Mais vous pensez peut-être : si ces astéroïdes sont si loin de nous, pourquoi est-il important de les suivre ? Malgré la distance, des changements de cap inattendus peuvent se produire, comme une collision avec un autre astéroïde ou l’influence de la gravité d’une autre planète. Ce scénario est également considéré comme extrêmement improbable, mais potentiellement catastrophique.

Dans cet esprit, les agences spatiales créent des stratégies pour détruire les cibles potentielles qui pourraient se rendre sur Terre. La mission DART de la NASA, par exemple, devrait frapper un astéroïde dans les mois à venir pour évaluer si cette stratégie peut être utilisée pour modifier la trajectoire de l’astro si elle se dirige vers la Terre.

