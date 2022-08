Le premier radiotélescope brésilien sera prêt en 2023, selon des scientifiques

Les chercheurs impliqués dans le projet de construction du premier radiotélescope au Brésil, dans l’arrière-pays de Paraíba, ont publié les sept premiers articles fondamentaux qui déterminent toutes les questions scientifiques impliquées dans la fabrication du Oscillations acoustiques baryoniques à partir d’observations intégrées de gaz neutres (BINGO, dans un joli sigle).

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi (3), l’un des principaux auteurs du projet, Élcio Abdalla, docteur en physique et professeur à l’Institut de physique de l’USP, a souligné que l’un des objectifs de BINGO sera d’observer « des parties de l’Univers que nous ne voyons pas ».

Selon le communiqué publié dans Astronomy & Astrophysics, le télescope, fruit d’une collaboration entre des scientifiques de l’Université de São Paulo (USP), de l’Institut national de recherche spatiale (INPE), d’Europe, de Chine et de l’Université fédérale de Campina Grande (UFCG) , sera le premier à capter les oscillations acoustiques baryoniques et les sursauts radio rapides (FRB).

Les articles publiés représentent une partie solide et importante du projet, ils décrivent les méthodes, la technologie utilisée, la manière dont les analyses seront menées et tous les enjeux scientifiques d’une entreprise de cette ampleur.

Projet du radiotélescope brésilien qui sera installé dans l’arrière-pays de Paraíba. Crédits : Projet de radiotélescope BINGO

Ainsi, il sera possible d’étudier et de tester le modèle ΛCDM (Lambda CDM), qui est lié à la matière noire froide et a pour toile de fond la théorie du Big Bang. Selon le professeur Abdalla, il existe deux types d’objets sombres connus dans l’Univers : la matière noire et l’énergie noire.

Alors que le concept de matière noire a été défini, par le chercheur lui-même, comme un « liquide » qui unit tout ce qui se trouve dans le cosmos ; l’énergie noire est encore un concept abstrait, dont on ne sait pas grand-chose. C’est la partie cosmologique dans laquelle le radiotélescope brésilien agira.

Plus d’une fonction pour BINGO

Compte tenu de la polyvalence de BINGO, un objectif secondaire est l’astrophysique, où il peut aider à l’observation des sursauts radio rapides (FRB) et d’autres phénomènes transitoires, ainsi qu’à l’étude de la science galactique et extragalactique.

Les travaux en sont encore au début, mais on s’attend à ce que l’ensemble de l’appareil soit prêt d’ici la fin du premier semestre 2023. Bien que l’ensemble du projet ait été conçu au Brésil, il a reçu des investissements de plusieurs pays, principalement la Chine, et a atteint une valeur d’environ 30 millions de reais jusqu’à présent.

« La science nous donne des réponses. Parfois aujourd’hui, parfois dans les jours, parfois dans les années, mais ça nous donne toujours une réponse et ça change la société », a souligné le docteur en physique.

Développement régional et technologique

La ville d’Aguiar, à Paraíba, a été choisie pour abriter le radiotélescope, car elle se trouve dans un endroit favorable pour l’observation du ciel, en plus d’être un point stratégique, lorsque l’on considère les problèmes d’interférence électromagnétique de la Terre.

Lors de la conférence de presse, le professeur Abdalla a souligné que le projet favorisera le développement régional à travers la construction de routes et la création d’emplois, et contribuera au tourisme dans la ville.

