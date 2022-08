Combien polluent les jets privés des VIP : l’impact sur l’environnement est désastreux

Selon le rapport sur les transports et l’environnement, les vols privés sont considérés comme la pire façon de voyager en raison de leur impact sur l’environnement. C’est combien ils polluent.

Prêcher bien et gratter (très) mal. Il n’y a pas de proverbe plus approprié pour ceux qui se présentent comme des champions de la protection de l’environnement avec des proclamations et des conseils, puis adoptent des comportements pour le moins inadéquats et inappropriés. On peut prendre l’exemple de ceux qui organisent des méga-concerts sur les plages, ou celui des délégations institutionnelles qui, en novembre dernier, se sont rendues avec des centaines de vols privés à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26), qui s’est tenue à Glasgow. Les jets utilisés par les politiciens et les personnalités ont un impact disproportionné sur l’environnement par passager unique, nettement supérieur à celui d’un avion de ligne normal. Autant dire que, comme l’indique le portail spécialisé Transport & Environnement, 1 % des personnes qui utilisent l’avion pour se déplacer sont responsables de 50 % de toutes les émissions de l’aviation. Ce sont les super-riches avec leurs jets privés, souvent utilisés pour de très courtes distances qui pourraient être facilement parcourues en train ou en voiture, des moyens décidément moins polluants. Mais combien pollue réellement un jet privé ?

Commentant l’invasion d’avions privés lors de la COP26 à Glasgow l’année dernière, le Dr Matt Finch de Transport and Environment a déclaré au Daily Record qu’un jet privé moyen « émet 2 tonnes de CO2 par heure de vol ». En moyenne, une personne vivant dans l’Union européenne émet 8,2 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (tCO2eq) au cours d’une année entière. Cela donne une bonne idée de l’impact désastreux des vols privés. Le CO2 est en effet le principal gaz à effet de serre rejeté dans l’atmosphère par les activités humaines, représentant le moteur du réchauffement climatique. La pollution produite par les vols des VIP, des politiciens et des entrepreneurs s’aggrave également d’année en année, avec une augmentation du CO2 émis augmentant de 31% entre 2005 et 2019, comme le précise Transports et Environnement. Comme pour toutes les autres activités anthropiques, les émissions des vols en jet privé ont également subi une baisse significative en raison de la pandémie de COVID-19, mais se rétablissent beaucoup plus rapidement par rapport à celles des vols réguliers.

Globalement, selon le rapport Transport et Environnement, les vols privés polluent 5 à 14 fois plus que les avions commerciaux (par passager) et 50 fois plus que les trains. Pas étonnant que ces derniers jours une âpre polémique se soit déchaînée contre l’entrepreneuse et mannequin américaine Kylie Jenner, qui aurait loué un jet privé pour un trajet de seulement 64 kilomètres. Ces derniers jours, Chiara Ferragni et son mari Fedez, partis en vacances à Ibiza sur un vol privé, ont également été visés. Plusieurs footballeurs ont également été accusés d’être insensibles au changement climatique, au vu des mouvements incessants sur les luxueux jets.

Parmi les pays les plus touchés par le phénomène des vols privés figure la France, dans laquelle 1/10 des vols en 2019 ont impliqué des jets privés, « dont la moitié ont parcouru moins de 500 kilomètres », ont précisé Transports et Environnement. Ces avions sont deux fois plus susceptibles d’être utilisés pour des vols très courts. « On n’insiste pas assez sur la nocivité des jets privés pour l’environnement, c’est la pire façon de voyager sur des kilomètres. Nos recherches ont révélé que la plupart des voyages pouvaient facilement être effectués sur des vols réguliers. Les jets privés sont très prestigieux, mais il est difficile d’éviter l’hypocrisie d’en utiliser un tout en prétendant lutter contre le changement climatique », a déclaré le Dr Finch en marge de la COP26. Lors de la conférence, les jets privés des délégations ont rejeté 13 000 tonnes de dioxyde de carbone, soit l’équivalent de celui produit par 1 600 citoyens britanniques au cours d’une année entière. Prêcher bien et gratter mal.