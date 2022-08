La NASA présente la mission lunaire Artemis 1 ce mercredi ; vérifier

En préparation du premier vol d’Artemis 1 vers la Lune, la NASA a fait un webdiffusion gratuit ce mercredi (3), à 12h. L’émission pourrait être visionnée sur le site Web de la NASA, via l’application de l’agence et sur sa chaîne YouTube.

Prévue pour le 29 août, Artemis 1 sera une mission de test sans pilote dans l’espace lointain avec le vaisseau spatial Orion et le système de lancement spatial. « Le vol sera le premier d’une série de missions de plus en plus complexes vers la Lune », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Grâce aux missions Artemis, nous ferons atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la Lune, ouvrant la voie à une présence lunaire à long terme et servant de tremplin pour envoyer des astronautes sur Mars. »

Lors de la conférence de mercredi, l’agence spatiale a présenté un aperçu de la mission. La réunion a duré une heure et comprenait, entre autres intervenants, Bill Nelson (administrateur de la NASA), Bhavya Lal (administrateur associé de la technologie, de la politique et de la stratégie au siège de la NASA), Mike Sarafin (chef de mission Artemis 1) et Charlie Blackwell-Thompson (lancer directeur d’Artemis 1 au Kennedy Space Center).

Une autre diffusion aura lieu le vendredi (5), à 12h30, heure de Brasilia, et permettra d’approfondir l’opération. « La deuxième rencontre approfondira la chronologie de la mission Artemis 1 et les opérations des engins spatiaux », a déclaré la NASA dans la même annonce.

Pendant le vol Artemis 1, le vaisseau spatial Orion fera le tour de la lune pour tester les technologies dont la NASA a besoin pour soutenir le retour des astronautes sur la surface lunaire. Le vaisseau spatial transportera en son sein le mannequin « Moonikin », des satellites CubeSat et quelques expériences scientifiques.

Si tout se passe bien, la prochaine étape sera Artemis 2, une mission habitée autour de la Lune prévue en 2024.

