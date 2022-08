Tension dans l’espace ! Les satellites espions russes et américains pourraient se croiser

La Russie a annoncé qu’elle lancerait des satellites militaires. Le mouvement a soulevé des rumeurs selon lesquelles ces appareils pourraient avoir pour objectif d’espionner secrètement un satellite d’un autre pays, en l’occurrence les États-Unis. Les observateurs extérieurs pensent qu’il n’y aura pas de violation des traités ou des droits internationaux. Cependant, ce type de situation contribue à accroître encore la tension croissante entre les deux pays, amplifiée par la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Les satellites russes, Kosmos 2558, sont dans le même plan et la même altitude orbitale que l’américain USA 326. Selon le blog de Marco Langbroek, responsable du suivi des objets en orbite terrestre, le satellite américain a été lancé en février dernier et , il est probablement un dispositif IMINT électro-optique de nouvelle génération. Ce type d’outil est utilisé pour obtenir des images et des informations pour le service de renseignement, par exemple.

Si les soupçons sont confirmés, il y a deux satellites espions, l’un écoutant l’autre. Langbroek précise qu’« il sera intéressant de suivre les deux satellites [nas próximas semanas] pour voir ce qui se passe ».

Dans une interview avec Équipele chef des opérations spatiales de l’US Space Force, le général John « Jay » Raymond, a déclaré que ce type d’attitude est « inhabituel et dérangeant », en plus d’avoir le « potentiel de créer une situation dangereuse dans l’espace ».

satellites espions

Le gouvernement américain a déjà exprimé son inquiétude, par voie diplomatique, avec Moscou. Principalement parce que cette situation est considérée comme une menace directe pour un appareil américain spécifique. De manière générale, les observateurs craignent une nouvelle escalade des hostilités involontaires entre ces adversaires de longue date.

Par ailleurs, le général a déclaré qu' »il est clair que la Russie développe des capacités en orbite qui cherchent à exploiter notre dépendance à l’égard des systèmes spatiaux qui alimentent notre mode de vie américain ».

Les satellites sont relativement proches les uns des autres, avec une altitude similaire. Une rencontre entre eux pourrait avoir lieu vers le 4 août, tant qu’aucun d’eux n’effectue de manœuvres importantes en cours de route.

Rappelons que les deux pays sont déjà entrés en conflit récemment au sujet de la Station spatiale internationale (ISS), les Russes menaçant de quitter le projet avant 2030, date considérée comme la limite pour que le module spatial fonctionne.

Via : Space.com

