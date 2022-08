Que se passerait-il si la Terre s’arrêtait de tourner ?

Selon le portail Mundo Educação, pratiquement tous les êtres vivants seraient éteints. Peut-être que certaines espèces abyssales pourraient survivre, puisque ces créatures ont une vie basée sur la chimiosynthèse (production de matière organique par oxydation de substances minérales, sans recourir à la lumière du soleil).

Les animaux abyssaux sont des êtres vivants aquatiques qui vivent sous la zone euphotique de l’océan, dans des zones dites abyssales, généralement à plus de 2 km de profondeur, avec des températures très basses et sans lumière.

Avec la perte du mouvement de rotation, l’eau des mers retournerait aux pôles. Selon le site Web de Brasil Escola, cela fonctionne comme un seau d’eau qui tourne : s’il s’arrête, l’eau à l’intérieur tombera. L’inertie de l’eau est ce qui la maintient dans la région de l’équateur, donc, dans cette situation hypothétique, certains océans deviendraient de grands déserts, tandis que les pays situés au-dessus des tropiques seraient presque complètement submergés, donnant l’existence à deux grands océans au sud et au nord .du globe terrestre.

Avec l’interruption de la rotation de la Terre, les pays de l’hémisphère nord seraient presque complètement submergés, donnant naissance à deux grands océans, l’un au sommet et l’autre au bas du globe. Image: photos ofc – IstockPhoto

Des tremblements de terre d’une ampleur inimaginable

« Si la Terre s’arrêtait de tourner, notre noyau de fer en fusion s’arrêterait aussi. Mais cette rotation du noyau fonctionne comme une dynamo, générant notre champ magnétique. En d’autres termes, si la Terre arrête de tourner, nous perdons notre champ magnétique », explique Zurita. « Sans le champ magnétique, nous serions sans protection contre les vents solaires et en serions constamment frappés. Le rayonnement serait énorme et les gaz de notre atmosphère seraient emportés par ces vents, tout comme sur Mars.

En ce qui concerne la sismologie, les plaques tectoniques – des blocs solides qui se rencontrent au-dessus du magma et forment la lithosphère (la couche rocheuse la plus externe de la Terre) – continueraient à bouger et, en se heurtant les unes contre les autres, produiraient des tremblements de terre d’une ampleur inimaginable.

Selon Zurita, l’interférence avec la gravité se produit principalement à l’équateur, où la force centrifuge réduit les effets de la gravité. « Sans la rotation, la gravité à l’équateur serait plus grande et cela forcerait la croûte terrestre vers le bas dans ces régions, ce qui déclencherait également des tremblements de terre et une adaptation sismique. »

Si le freinage était brusque, ce serait encore plus désastreux. Le globe passerait soudainement d’une vitesse d’environ 1 675 km/h (à une latitude de 45°) à zéro. Or, tous les bâtiments, arbres, moyens de transport et animaux, par inertie, auraient tendance à maintenir leur trajectoire avec la même vitesse. Résultat : tout s’écroulerait.

Cependant, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, personne ne flotterait dans l’espace, car la vitesse acquise n’est pas suffisante pour vaincre l’attraction gravitationnelle. Pour s’échapper de la Terre, un corps doit voyager à environ 11 km/s.

Ils ressemblent à des scénarios des films hollywoodiens les plus effrayants, n’est-ce pas ? Heureusement, ce ne sont que des suppositions basées sur une situation impossible. Ou non?

