Vous pourrez voir Mercure briller à côté de l’étoile Regulus ce soir ; savoir-faire

La planète Mercure brillera près de l’étoile Regulus, appartenant à la constellation du Lion, ce mercredi (3), peu après le coucher du soleil. L’événement se produira dans la partie nord-ouest du ciel et pourra être observé à l’aide d’un télescope.

« Une fois que le soleil s’est complètement couché, utilisez votre objectif pour trouver la planète, qui sera à 1 degré au nord céleste de l’étoile », a expliqué Chris Vaughan, astronome senior chez AstroGeo.

Selon Space, Mercure brillera à une magnitude de -0,54, tandis que Regulus brillera à une luminosité de 1,35. Sur l’échelle de magnitude utilisée par les astronomes, les petits nombres font référence à des objets plus brillants. À titre de référence, le sommet de la luminosité de la planète Vénus équivaut à une magnitude d’environ -4,6.

Image : Images de la NASA –

Étoile Régulus

Regulus, qui se trouve à 79 années-lumière de la Terre, est l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion et la 21e plus brillante du ciel, avec une couleur blanc bleuté. Il a été nommé au XVIe siècle par le célèbre astronome Nicolas Copernic et son nom, traduit du latin, indique « petit roi ».

Pour pouvoir voir le phénomène, il est recommandé d’utiliser des jumelles ou un télescope. Rappelant qu’il est également recommandé d’être dans un endroit éloigné des lumières urbaines et avec un ciel dégagé. Regulus est l’une des 4 étoiles royales, gardiennes des points cardinaux.

