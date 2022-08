Rover Perseverance recueille son 11e échantillon sur Mars

Ce lundi (1), l’équipe scientifique de la mission Perseverance a révélé que le rover de la NASA avait collecté son 11e échantillon de roche sur Mars, qui pourrait contenir des indices sur le passé et l’existence possible de la vie à un moment donné de l’histoire de la planète rouge. . .

« Des nouvelles passionnantes : non seulement j’ai récemment attrapé une nouvelle carotte de roche (#11), mais des plans se concrétisent pour amener ces échantillons sur Terre. Un nouveau groupe de robots (y compris des hélicoptères de nouvelle génération !) pourrait me rejoindre pour un travail d’équipe sans précédent.

La semaine dernière, la NASA a annoncé qu’elle avait repensé la mission de retour d’échantillons de Mars, faisant de Perseverance le rover phare de prélèvement d’échantillons et abandonnant les plans précédents d’utilisation d’un véhicule de recherche de l’Agence spatiale européenne (ESA). En renfort de la campagne, baptisée Mars Sample Return (MSR), deux nouveaux hélicoptères pourront être utilisés, à l’instar du drone autonome Ingenuity, compagnon de mission.

Dans le cadre de la nouvelle configuration de la mission, le rover Perseverance, qui devrait toujours être actif lorsqu’un atterrisseur MSR arrivera sur la planète rouge en 2031, sera chargé de conduire les échantillons vers un véhicule d’ascension. Les deux mini hélicoptères seront donc des options de secours.

Les similitudes avec l’hélicoptère Ingenuity se limitent à la taille et au poids, mais il existe des différences essentielles, selon le responsable MSR de la NASA, Richard Cook. « Il y aura des jambes d’atterrissage qui comprendront, en bas, des roues de mobilité », a-t-il expliqué, affirmant que cette nouvelle capacité permettra aux véhicules volants de « traverser la surface ». Un mini bras robotique sur chacun des engins spatiaux leur permettra de ramasser les tubes d’échantillons que le rover Perseverance finira par laisser derrière lui.

Si des hélicoptères sont nécessaires pour ce travail, ils atterriront près d’un tube d’échantillonnage, rouleront pour le ramasser et voleront jusqu’à un point proche du véhicule d’ascension de Mars. Les échantillons seront collectés par le bras de transfert robotique nouvellement annoncé, construit par l’ESA.

D’après le site espace.com, la décision de reconfigurer la mission indique qu’aucun rover européen n’atterrira sur Mars dans un futur proche. Le nouveau concept pourrait également permettre à la NASA et à l’ESA d’entreprendre l’ambitieux effort de retour d’échantillons avec moins de coûts et de tracas.

« L’ingénieur en moi était fasciné par le rover échantillon, car il était conçu pour se déplacer beaucoup plus rapidement que les précédents rovers martiens, probablement environ quatre ou cinq fois plus vite sur la surface », a déclaré David Parker, directeur de l’exploration humaine et de la robotique de l’ESA. . L’ajout du rover, cependant, impliquerait un deuxième lancement, un deuxième atterrisseur, etc., donc supprimer le matériel du programme a beaucoup de sens.

Cependant, cela ne veut pas dire que l’ESA a abandonné son projet d’atterrir son propre rover sur Mars dès que possible. L’agence a toujours l’intention de mettre en service le robot chasseur de vie Rosalind Franklin.

Ce rover devait être lancé cette année sur une fusée russe, mais les plans ont dû être abandonnés après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « L’équipe d’ingénieurs a travaillé à grande vitesse pour trouver une approche alternative à la livraison du rover Rosalind Franklin sur Mars », a déclaré Parker à propos de la situation, notant que différentes options sont en cours de discussion. « En novembre, une réunion spéciale du Conseil européen permettra aux États membres de décider de la meilleure voie à suivre. »

