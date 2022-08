Les villes de SP enregistrent un mystérieux flash dans le ciel ce matin

Au moins huit villes de l’État de SP, en plus de la capitale, ont enregistré un éclair intense dans le ciel à l’aube ce mercredi (3). Le phénomène a également été observé dans les municipalités du sud du Minas Gerais.

« Nous triangulons cet objet. Notre analyse préliminaire, encore sujette à affinement, montre que l’objet est passé à environ 16 km/s, soit près de 60 000 km/h », a expliqué le géographe et fonctionnaire fédéral Sergio Mazzi, président directeur du Réseau brésilien de surveillance des météores. (BRAMON), dans une interview avec le Apparence numérique. « Il est entré à une altitude d’environ 107 km et a explosé alors qu’il était à près de 70 km d’altitude dans l’atmosphère. Il s’agit probablement d’un petit astéroïde, d’un peu plus d’un mètre et provenant du radiant 00691 ZCE Zeta Cetids. Mais, pour être sûr, cela dépendra d’études ultérieures.

Notre chroniqueur Marcelo Zurita, président de l’Associação Paraibana de Astronomia (APA), membre de la Société Brésilienne d’Astronomie (SAB) et directeur technique de BRAMON, explique ce qu’est la triangulation évoquée par Mazzi. « Fondamentalement, le nom donne déjà un bon indice sur le processus. Quand on a un triangle, si on a les définitions et les angles de deux points, on peut déterminer le troisième. Ainsi, comme nous connaissons l’emplacement et la direction dans lesquels l’objet a été vu dans au moins deux caméras, nous pouvons calculer le troisième point. En pratique, il s’agit d’un simple calcul trigonométrique.

Les habitants des municipalités d’Aguaí, Hortolândia, Rio Claro, Amparo, Pedreira, Campinas, Sorocaba, São João da Boa Vista et São Paulo ont déclaré avoir été témoins de l’événement, qui a eu des répercussions sur les réseaux sociaux – évidemment, les blagues ne manquaient pas. à ce sujet, comme d’habitude.