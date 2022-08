Le supercalculateur brésilien est disponible pour être utilisé par les scientifiques

Le supercalculateur Santos Dumont, installé au Laboratoire National de Calcul Scientifique – LNCC (Unité de Recherche rattachée au Ministère de la Science, de la Technologie et de l’Innovation – MCTI), est à la disposition des scientifiques.

Le méga équipement situé à Petrópolis, dans les montagnes de Rio, peut contribuer à plusieurs projets dans les domaines de la santé, de l’innovation, du climat et de la technologie. Les propositions d’utilisation de l’appareil peuvent être soumises jusqu’au 25 novembre via le site Web du supercalculateur et seront évaluées par un comité.

Un espace est également disponible pour l’utilisation du supercalculateur Lobo Carneiro – LoboC, installé à l’Institut d’études supérieures et de recherche COPPE de l’Université fédérale de Rio de Janeiro – UFRJ.

Actuellement, environ 230 projets de recherche, dont des études sur les nouveaux matériaux, l’exploration pétrolière et gazière, les énergies renouvelables, les phénomènes météorologiques et l’industrie aérospatiale, ainsi que des recherches sur le virus Zika, le VIH, la dengue et le coronavirus, utilisent la capacité de traitement du supercalculateur .

Découvrez le supercalculateur

Le supercalculateur Santos Dumont est considéré comme la plus grande plate-forme informatique d’Amérique latine, selon le LNCC. Il est classé parmi les 500 supercalculateurs les plus rapides au monde.

La machine dispose d’une capacité de traitement installée de 5,1 pétaflop/s (5,1 millions de milliards d’opérations mathématiques par seconde), et dispose d’une configuration hybride de « nœuds de calcul », au regard de l’architecture de traitement parallèle disponible.

En 2019, elle a reçu un investissement de 63 millions BRL de Petrobras et de ses partenaires, qui composent le consortium Libra.

