James Webb bat à nouveau le record de la plus ancienne galaxie enregistrée

« Les dernières semaines ont été surréalistes, voyant tous les records détenus depuis longtemps avec Hubble battus par le JWST », déclare le Dr. Rebecca Bowler d’Ernest Rutherford à l’Université de Manchester et co-auteur de l’étude.

Filtres galactiques CEERS-93316 repérés par James Webb (Image : Avis mensuels de la Royal Astronomical Society)

« C’est incroyable d’avoir déjà trouvé une galaxie candidate aussi éloignée avec Webb, étant donné qu’il ne s’agit que du premier ensemble de données », ajoute Callum Donnan, Ph.D. étudiant à l’Université d’Édimbourg et auteur principal de la recherche. « Il est important de noter que pour être sûr du décalage vers le rouge, la galaxie aura besoin d’observations de suivi par spectroscopie. C’est pourquoi nous l’appelons une galaxie candidate. »

Le cliché a également établi un record de décalage vers le rouge, avec une mesure de z ~ 16,7. Des études antérieures avaient mesuré des objets allant jusqu’à des décalages vers le rouge de z ~ 10. Pour cela, il était nécessaire de combiner des mesures depuis la Terre avec le télescope spatial Hubble et le télescope spatial Spitzer . Maintenant, cela a été fait à l’aide de la NIRCam (Near Infrared Camera), l’un des principaux objets du JWST. O Apparence numérique a interviewé l’astronome brésilien Christopher Willmer, qui a travaillé sur le développement de l’outil.

« Après le Big Bang, l’Univers est entré dans une période connue sous le nom d’âge sombre, une période avant la naissance des étoiles », explique le Dr. quilleur. « Les observations de cette galaxie ramènent les observations à l’époque où nous pensions que les premières galaxies à exister se formaient. Nous avons déjà trouvé plus de galaxies dans l’Univers primitif que les simulations informatiques ne l’avaient prédit, il y a donc clairement beaucoup d’espace libre pour des questions sur comment et quand les premières étoiles et galaxies se sont formées. »

« En principe, JWST peut détecter des galaxies avec des décalages vers le rouge supérieurs à 20, moins de 200 millions d’années après le Big Bang », explique Bowler. « Ces galaxies seront probablement extrêmement difficiles à trouver, mais la détection de CERRS 93316 nous donne l’espoir qu’elles pourraient exister. Méfiez-vous de cet espace ! », conclut-il.

