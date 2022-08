Comprendre comment la Corée du Sud veut entrer dans la course à l’espace avec une mission lunaire

La Corée du Sud enverra sa première sonde lunaire ce jeudi (4), après un court délai. L’exploit, malgré le fait de compter sur le partenariat d’agences étrangères, montre l’intérêt du pays à construire son histoire spatiale après une récente rétrospective de l’évolution technologique. Outre le Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), également connu sous le nom de Danuri, seront à bord de la fusée Falcon-9 de SpaceX, d’autres équipements coréens et nord-américains.

Le lancement devrait avoir lieu à 20h08 (heure de Brasilia), depuis le quai 40, à Cap Canaveral, en Floride (États-Unis). Cet événement marque l’arrivée d’une nouvelle ère d’exploration lunaire avec la collaboration de plusieurs sociétés et de plusieurs pays.

Si la mission, qui a coûté environ 200 millions de dollars, décolle plus tard cette semaine, l’équipement devrait atteindre l’orbite de la Lune le 16 décembre.

Parmi les objectifs de cette mission figure l’ouverture de nouvelles voies pour l’exploration lunaire des Sud-Coréens. L’intention est que la sonde reste à 100 kilomètres au-dessus de la surface lunaire pendant environ un an, afin que les scientifiques puissent obtenir des informations fiables sur la Lune.

Trajectoire de la sonde lunaire coréenne. Crédits : Kari (Institut de recherche aérospatiale de Corée du Sud)

Le grand différentiel promu par l’orbiteur coréen, selon Science, est la caméra polatimétrique grand angle (PolCam). Il sera chargé de capturer la polarisation de la lumière solaire, réfléchie sous différents angles par les particules de la surface lunaire, révélant des détails sur la quasi-totalité de la Lune.

Le chercheur de Kari (Institut de recherche aérospatiale de Corée du Sud), Eunhyeuk Kim, a déclaré qu ‘ »en utilisant les instruments scientifiques, nous espérons obtenir des données utiles de la surface lunaire ».

ShadowCam, compagnon de quête de Danuri

En plus de l’orbiteur coréen, il y a six autres instruments à bord. Cinq d’entre eux ont été développés en Corée du Sud et un aux États-Unis.

L’appareil de la NASA qui sera envoyé à l’intérieur de la fusée Falcon-9 est la ShadowCam, un instrument développé par l’Arizona State University et la société Malin Space Science Systems, toutes deux aux États-Unis. Il s’agit d’une nouvelle version du Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), qui fonctionne depuis 2009, et est utilisé pour photographier les régions illuminées de la Lune.

ShadowCam sera capable d’imager les régions d’ombre de la Lune avec une technologie haute résolution et une sensibilité des centaines de fois supérieure à celle de LRO. Cet instrument visera à comprendre la face cachée de la Lune et à rechercher de l’eau et de la glace dans cette région.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !