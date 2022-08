Retour sur la Lune : la mission Artemis 1 aura un « passager » européen – et les enfants vont adorer

À la fin de l’année dernière, la NASA a annoncé qu’une version en peluche de Snoopy, créée par le dessinateur américain Charles Monroe Schulz, sera utilisée comme « indicateur d’apesanteur » sur la capsule Orion de la mission Artemis 1, le vol inaugural du vaisseau spatial programme qui vise à ramener les humains sur la lune entre 2025 et 2026.

Maintenant, c’est au tour de l’Agence spatiale européenne (ESA) de révéler qu’elle prépare également un représentant pour participer à la mission, qui promet d’ouvrir la voie à une nouvelle ère d’exploration lunaire humaine.

Il est de nationalité germano-britannique et fait le bonheur des enfants du monde entier depuis 2007. Nous parlons de la star d’un stop motion Play-Doh produit par Aardman Animations, HIT Entertainment et Nickelodeon Productions en partenariat avec la chaîne pour enfants Nick Jr. et CBBC : Shaun le mouton.

« Un petit pas pour un humain, un pas de géant pour le mouton jouet », déclare le directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA, David Parker, à propos du choix de Shaun comme membre de la mission Artemis 1 sur la Lune. Image : ESA/Aardman

La nouvelle a été annoncée ce mardi (2) par le directeur de l’exploration humaine et robotique de l’ESA, David Parker. « C’est une période passionnante pour Shaun et pour nous à l’ESA. Nous sommes ravis qu’il ait été sélectionné pour la mission et nous comprenons que même si cela peut être un petit pas pour un humain, c’est un pas de géant pour un mouton jouet.

Cependant, quiconque pense que ce sera la première fois que l’agneau le plus aimé de la planète ressentira la sensation de flotter en microgravité se trompe. Il a déjà une expérience à son actif qui, bien qu’il ne s’agisse pas d’un vol spatial en soi, reproduit les mêmes conditions auxquelles sont confrontés les astronautes.

Shaun était à bord de l’avion spécial Airbus ‘Zero G’ A310 lors d’un de ses vols paraboliques qui recrée des conditions « en apesanteur » similaires à celles rencontrées dans l’espace.