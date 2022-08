Un panda géant aurait habité l’Europe, selon une étude

Une paire de dents fossilisées trouvées en Bulgarie suggère que l’Europe abritait autrefois une espèce de panda géant, selon une étude publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology. Ces animaux vivaient il y a environ 6 millions d’années et étaient de la même taille ou légèrement plus petits que les pandas modernes.

baptisé de Nikolavi Agriarctos Nommée d’après le paléontologue bulgare qui a catalogué les dents dans les années 1970, cette espèce nouvellement décrite pourrait avoir été l’un des derniers pandas d’Europe.

D’après le matériau dans lequel les fossiles ont été trouvés, l’espèce habitait des forêts marécageuses et se nourrissait de végétation. Contrairement à leurs parents chinois, les cuspides des dents de ces ours n’étaient apparemment pas assez fortes pour pulvériser les tiges ligneuses du bambou, ce qui indique que leur régime alimentaire se composait d’aliments plus mous.

Cependant, ses dents étaient adaptées aux aliments plus durs par rapport aux espèces qui l’ont précédé. Cette découverte cadre bien avec l’hypothèse selon laquelle les pandas géants modernes ont évolué à partir d’un ours carnivore pour remplir une niche écologique il y a des millions d’années.

« La concurrence probable avec d’autres espèces, en particulier les carnivores, explique le régime alimentaire plus spécialisé des pandas géants, qui se résume à des aliments végétaux provenant des forêts tropicales », explique Nikolai Spassov, paléontologue au Muséum national d’histoire naturelle de Bulgarie.

fossiles ambulants

Les pandas géants sont communément décrits comme des « fossiles vivants » en raison du fait que leurs caractéristiques ont très peu changé au cours de leur évolution. Cependant, cela ne indique pas que votre arbre généalogique est une ligne droite. En fait, il a tellement de branches disparates que les experts d’aujourd’hui ont du mal à les relier.

Il est possible que les pandas géants aient évolué en Europe à partir d’ours carnivores avant de se diriger vers l’est, mais on suppose également qu’ils sont apparus en Asie, tandis qu’une autre branche s’est propagée en Europe et s’est éteinte.

« Même si le habitat et le régime alimentaire de A.nikolovi n’était pas aussi spécialisé que celui du panda géant moderne, les pandas ancestraux étaient suffisamment spécialisés et leur évolution était associée à habitats humide et boisé. Il est probable que le changement climatique à la fin du Miocène en Europe, conduisant à l’aridisation, ait eu un effet négatif sur l’existence du dernier panda européen », explique Spassov.

