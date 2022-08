La Chine lance trois satellites en orbite terrestre ; Les analystes voient un risque d’espionnage

Le 29 juillet, la Chine a lancé trois nouveaux satellites de reconnaissance en orbite terrestre. Les appareils font partie de la série Yaogan et sont partis sur une fusée Longue Marche 2D qui a quitté le centre de lancement de satellites de Xichang dans la province du Sichuan.

Le nouveau trio rejoint d’autres satellites Yaogan 35 lancés en novembre 2021 et en juin de cette année. Tous les dix sont maintenant en orbite à environ 500 km au-dessus de la Terre, avec une inclinaison de 35 degrés pour s’assurer qu’ils passent régulièrement au-dessus des zones d’intérêt.

Deux des trois satellites lancés fin juillet ont été développés par la société Aerospace Dongfanghong Satellite, tandis que le troisième a été fourni par la Shanghai Space Flight Academy (SAST), toutes deux opérant dans le cadre du CASC.

Espionnage spatial ?

On sait peu de choses sur la plupart des satellites Yaogan (en chinois pour « télédétection »), et les descriptions de leurs utilisations sont généralement vagues. La Aerospace Science and Technology Corporation of China (CASC), qui a développé la fusée et le vaisseau spatial pour la mission, affirme que les appareils seront utilisés pour des expériences scientifiques spatiales, la surveillance de l’utilisation des terres et des ressources naturelles, ainsi qu’à d’autres fins scientifiques.

Cependant, dans son annuaire sur les activités spatiales, l’Institut européen de politique spatiale (ESPI) avertit que de nombreux analystes voient des utilisations non seulement civiles mais militaires pour les satellites Yaogan, ce qui inclut le risque d’espionnage.

Jusqu’à présent, le programme spatial chinois a lancé 27 missions orbitales en 2022 et prévoit de dépasser les 50 lancements d’ici la fin de l’année. Les États-Unis sont le seul pays à avoir mené davantage d’opérations de ce type cette année.

