Un trou géant au Chili fait peur à la population ; voir la vidéo

Un trou de 25 mètres de diamètre est apparu dans le désert d’Atacama au Chili, près d’une zone d’extraction de cuivre. Le cratère fait 200 mètres de profondeur et, malgré cette extension, aucun matériau n’a été retrouvé à l’intérieur. On ne sait pas encore quelle était la cause officielle du phénomène, mais il y a des spéculations dues à l’activité du lieu.

Dans un communiqué, le directeur du Service national de géologie et des mines (Senageomin), David Montenegro, a déclaré avoir pris connaissance de la situation samedi dernier (30) et envoyé une équipe pour inspecter le site. Voir ci-dessous la vidéo avec des images aériennes du cratère :