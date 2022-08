Découvrez le missile à pales rotatives utilisé en opération contre le chef d’Al-Qaïda

Ayman al-Zawahiri, chef du groupe terroriste al-Qaïda, a été tué ce week-end à Kaboul, capitale de l’Afghanistan, comme l’a annoncé le gouvernement américain lundi dernier (1). Pour mener à bien l’action, l’armée a utilisé un missile télécommandé à la pointe de la technologie, semblable à un drone.

Appelé Hellfire, le missile est tiré par un drone et n’est pas explosif. En fait, cet équipement possède six lames à son extrémité qui tournent à grande vitesse, perçant et déchirant la cible instantanément.

Le missile est l’un des plus utilisés par les Américains dans des actions de ce type et coûte environ 150 000 US$ (725 000 R$). L’appareil est également assez grand avec environ 1,6 mètre de long et pèse 45 kg. Avec toute cette puissance, il n’est pas seulement utilisé pour exécuter directement des personnes, il peut également être utilisé contre des bâtiments ou même pour abattre des avions.