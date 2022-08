James Webb révèle une superbe photo de l’étoile connue la plus éloignée de l’univers

Le télescope spatial James Webb a enregistré l’étoile la plus éloignée jamais trouvée, Earendel, également connue sous le nom de WHL0137-LS, située dans la constellation Cetus.

La lumière d’Eearendel a mis 12,9 milliards d’années pour atteindre la Terre, de sorte que la quantité de luminosité qui atteint la planète est très faible, ce qui a rendu sa localisation encore plus difficile, à la fois par James Webb et le télescope Hubble, responsable d’avoir découvert cette étoile plus tôt cette année. .

Selon l’annonce faite par la NASA, lorsque l’étoile a été vue pour la première fois, l’agence a expliqué qu’elle provenait des quatre premiers milliards d’années de l’univers après l’explosion de la Terre. Big Bangle classant effectivement comme un vestige de l’univers primitif, ce qui ajoute encore plus d’importance à l’étoile.

Pour trouver ce type d’étoile, les scientifiques ont utilisé la lentille gravitationnelle. Ils étendent la gamme des télescopes, tels que James Webb et Hubble, et permettent une gamme encore plus large de ce qui est vu, avec des détails riches.

Découvrez l’image publiée par les astronomes: