Un satellite capture une image effrayante d’une tempête dans l’est des États-Unis

Le satellite GOES 16, chargé d’enregistrer les conditions atmosphériques aux USA, a montré des images surprenantes de la formation de nuages ​​dans la tempête qui a dévasté l’état du Kentucky, le 28.

Les pluies ont été si dévastatrices qu’elles ont provoqué des inondations, qui ont tué environ 28 personnes. Ce chiffre doit toutefois être dépassé, car de nombreuses zones sont difficiles d’accès et il y a encore des personnes portées disparues.

Selon des responsables américains, St. Louis et le Kentucky sont en état d’urgence. Découvrez les images obtenues par le satellite GOES 16 :



Tempête dévastatrice qui a causé des précipitations record dans le Kentucky la semaine dernière. Crédits : NOAA

Selon les experts du climat, cette situation ainsi que la sécheresse extrême et les incendies de forêt qui ont frappé la Californie sont le résultat du changement climatique qui afflige la planète.

25 centimètres de pluie ont été enregistrés dans la région est des États-Unis sur une période de 24 heures, un événement qui se produit rarement. Des équipes de secours engagées analysent toujours les dégâts dans les zones submergées.

De plus, le Washington Post a rapporté que les météorologues prévoient plus de pluie à venir. Selon NBC News, des centaines d’habitants sont sortis de chez eux à cause des glissements de terrain.

feu de forêt

L’été dans l’hémisphère nord n’est pas clair cette année. En plus de l’Europe et des États-Unis qui battent des records de température, un intense incendie de forêt frappe la Californie et a déjà provoqué l’évacuation de milliers de personnes.

Selon l’Agence France Presse, plus de 2 500 pompiers ont travaillé pour combattre l’incendie. Le vent a contribué à propager les flammes, même s’il n’était pas si intense, et les habitants sont contraints de quitter leurs maisons au fur et à mesure que l’incendie progresse. La sécheresse, traditionnelle dans l’État, rend difficile pour les autorités de tenter de contenir les flammes.

Le « Oak Fire », comme il a été nommé, est le plus grand feu de forêt cette année en Californie. « Les vents sont assez légers et typiques pour cette période de l’année, mais l’Oak Fire a quand même réussi à devenir incontrôlable en raison de l’extrême sécheresse de la végétation à assez long terme et des conditions chaudes à long terme », a déclaré la NASA à propos des photos. .

Via : Space.com

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !