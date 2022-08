Le télescope James Webb capture la gymnastique stellaire dans la galaxie Cartwheel

Il ne cesse de nous étonner ! Le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a jeté son dévolu sur le chaos de la galaxie Cartwheel, révélant de nouveaux détails sur la formation de ses étoiles et de son trou noir central.

« Le puissant regard infrarouge de Webb a produit cette image détaillée de Cartwheel et de deux galaxies compagnes plus petites sur fond de nombreuses autres galaxies. »

L’image prise par le télescope James Webb montre, avec des détails sans précédent, comment la galaxie Cartwheel a changé au cours de milliards d’années. Image : NASA, ESA, ASC, STScI

Selon la note, l’image donne un nouvel aperçu de la façon dont la galaxie Cartwheel a changé au cours de milliards d’années. Située à environ 500 millions d’années-lumière de la Terre dans la constellation du Sculpteur, elle est extrêmement rare à observer.

Son apparence, qui ressemble à une roue de chariot, est le résultat d’un événement puissant : une collision à grande vitesse entre une grande galaxie spirale et une galaxie plus petite non visible sur l’image capturée par Webb.

Selon la NASA, les collisions de proportions galactiques provoquent une cascade de différents petits événements entre les galaxies impliquées. Pour Cartwheel, la collision a surtout affecté sa forme et sa structure.

Cette galaxie arbore deux anneaux – un intérieur brillant et un coloré autour d’elle. Ces anneaux s’étendent vers l’extérieur à partir du centre de la collision, comme des ondulations dans un étang après qu’une pierre y ait été jetée. En raison de ces caractéristiques distinctives, les astronomes l’appellent la «galaxie annulaire», une structure moins courante que les galaxies spirales de notre Voie lactée.

D’autres télescopes, dont Hubble, l’ont déjà observé. Cependant, la galaxie dramatique a toujours été entourée de mystère – peut-être littéralement, étant donné la quantité de poussière qui obscurcit la visibilité.

Avec sa capacité inégalée à détecter la lumière infrarouge, Webb découvre maintenant de nouvelles informations sur la nature de la galaxie Cartwheel.

La caméra proche infrarouge (NIRCam), le capteur principal de l’observatoire, regarde dans la gamme proche infrarouge de 0,6 à 5 microns, étant capable de voir des longueurs d’onde qui peuvent révéler encore plus d’étoiles que celles vues dans la lumière visible. En effet, les jeunes étoiles, dont beaucoup se forment dans l’anneau extérieur, sont moins obscurcies par la poussière lorsqu’elles sont observées en lumière infrarouge.

Alors que les données NIRCam sont colorées en bleu, orange et jaune, les données de l’instrument infrarouge moyen (MIRI) apparaissent en rouge. Selon la NASA, les points bleus qui apparaissent dans les tourbillons de poussière rouges sont des étoiles individuelles ou des poches de formation d’étoiles.

« NIRCam révèle la différence entre la distribution ou la forme lisse des populations d’étoiles plus anciennes et la poussière dense dans le noyau par rapport aux formes maladroites associées aux populations d’étoiles plus jeunes à l’extérieur », a noté l’agence.

MIRI, à son tour, a pu découvrir plus de détails sur la poussière de la galaxie. Il a détecté des régions riches en hydrocarbures et autres composés chimiques, ainsi que de la poussière de silicate, similaire à une grande partie de la poussière présente sur Terre.

Ces régions forment plusieurs rayons en spirale, précédemment vus par Hubble, mais qui sont beaucoup plus évidents dans les observations du JWST.

