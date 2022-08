L’ESA détaille les difficultés de la mission EnVision pour traverser la puissante atmosphère de Vénus

Comme annoncé il y a quelques mois par le Apparence numérique, l’objet le plus brillant du ciel nocturne après la Lune recevra beaucoup d’attention à partir de 2030, lorsque commence ce que l’on appelle déjà la « Décennie de Vénus ». Au moins trois missions spatiales ciblant la planète ont déjà été annoncées : VERITAS, EnVision et DAVINCI.

L’atmosphère dense de Vénus est un défi pour les sondes spatiales pour étudier la planète. Image : Apheléon –

Conçu et géré par l’Agence spatiale européenne (ESA), en partenariat avec la NASA, EnVision sera chargé de compléter les observations de la première mission, ainsi que de préparer une cartographie optique, spectrale et radar de notre voisin, qui servira de support pour les études de ce dernier.

Récemment, l’ESA a publié une déclaration détaillant la mission EnVision, notamment en ce qui concerne les difficultés que le vaisseau spatial rencontrera. En tête de liste des défis se trouve « l’atmosphère chaude et épaisse » de Vénus, composée de dioxyde de carbone et de vapeurs d’acide sulfurique, ce qui en fait la planète la plus chaude de notre système solaire.

Cela indique que l’agence aura besoin d’un plan détaillé pour « surfer » en toute sécurité sur l’atmosphère vénusienne – sans que son vaisseau spatial ne fonde comme une guimauve trop proche d’un feu.

La mission est actuellement en phase de développement d’une méthode de «aérofreinage« , ce qui implique de ralentir considérablement le vaisseau spatial afin qu’il puisse abaisser son orbite juste au-dessus du bord intérieur de l’atmosphère bouillonnante de la planète.

Le vaisseau spatial EnVision, qui affrontera l’atmosphère de Vénus. Image : ESA/VR2Planets/Damia Bouic

Une fois positionnée là-bas, elle tentera de rassembler un maximum d’informations sur sa cible. Si tout se passe comme prévu, EnVision répétera ce processus sur des milliers d’orbites.

Selon le responsable de l’étude de la mission Thomas Voirin, le vaisseau spatial pourra atteindre près de 150 km au-dessus de la surface de Vénus pour les meilleures images – un processus qui nécessitera que la sonde en orbite affronte l’atmosphère hostile de la planète.

Selon l’ESA, son équipe d’ingénieurs teste une grande variété de matériaux et de revêtements pour protéger les instruments scientifiques délicats du vaisseau spatial.

Venus Express, la sonde qui a précédé EnVision, a effectué une aérofreinage expérimentale durant les derniers mois de sa mission en 2014, révélant des données précieuses sur la technique.

La manœuvre a été utilisée pour la première fois en 2017 par le vaisseau spatial ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de l’ESA pour abaisser son orbite autour de Mars sur une période de 11 mois.

« LA aérofreinage autour de Vénus sera beaucoup plus difficile qu’il ne l’était pour TGO. Pour commencer, la gravité de cette planète est d’environ 10 fois celle de Mars », a expliqué Voirin. « Cela indique que des vitesses environ deux fois plus élevées que celles de TGO seront expérimentées par le vaisseau spatial lors de son passage dans l’atmosphère. »

Selon Voirin, par ailleurs, « nous serons également beaucoup plus proches du Soleil, connaissant environ deux fois l’intensité solaire de la Terre, les épais nuages ​​​​blancs de l’atmosphère renvoyant beaucoup de lumière solaire dans l’espace, ce qui doit être pris en compte. compte. » .

