La guerre russo-ukrainienne pourrait amener l’Allemagne à maintenir la centrale nucléaire en activité

Sur le plan idéologique, en tant que membre du Parti vert allemand, la ministre de l’Environnement du pays, Steffi Lemke, est contre l’utilisation de l’énergie nucléaire. Cependant, les changements récents du scénario énergétique européen, causés principalement par la guerre russo-ukrainienne, pourraient la décider à prolonger la durée de vie de la centrale nucléaire Isar 2, au nord-ouest de Munich.

Steffi Lemke, ministre allemande de l’environnement, est contre l’utilisation de l’énergie nucléaire. Image : Heinrich-Böll-Stiftung / Creative Commons

D’après le site Bloomberg, cette centrale fournit environ 12 % de l’électricité annuelle de la région bavaroise et alimente plus de 3 millions de foyers dans le plus grand Land d’Allemagne par sa superficie.

Ensemble, les trois centrales nucléaires qui existent encore en Allemagne génèrent environ 6 % de la production électrique totale du pays – qui a décidé d’abandonner l’énergie atomique après l’accident de Fukushima, au Japon, en 2011, ce qui se fait progressivement.

Ainsi, les usines restantes devraient être hors ligne en décembre, selon le journal allemand Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ). Ces plans, cependant, ont été élaborés avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, affectant l’approvisionnement énergétique à travers le continent européen.