La vapeur émise par l’éruption du volcan aux Tonga pourrait endommager la couche d’ozone

Le volcan sous-marin qui a éclaté en janvier de cette année au large des Tonga a craché plus que des cendres et des gaz volcaniques dans l’air ; il a également expulsé une quantité de vapeur d’eau équivalente à 58 000 piscines olympiques, selon une étude publiée dans la revue Geophysical Research Letters. Toute cette vapeur d’eau pourrait finir par être le facteur le plus dommageable de l’éruption, car elle appauvrit potentiellement la couche d’ozone et intensifie les effets du réchauffement climatique.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé les données du satellite Aura de la NASA pour déterminer la quantité d’eau libérée dans la stratosphère, la deuxième couche de l’atmosphère, qui s’étend de 7 à 50 km de haut. Les résultats ont révélé que 160 900 tonnes supplémentaires de vapeur d’eau étaient entrées dans l’atmosphère depuis l’éruption, atteignant une altitude de 53 km. C’est la quantité et la hauteur les plus élevées jamais atteintes par un tel phénomène depuis que les satellites ont commencé à analyser l’atmosphère.

« Nous estimons que l’excès de vapeur d’eau équivaut à 10 % de la quantité généralement trouvée dans la stratosphère », déclarent les auteurs de l’étude. Ils ajoutent que cette quantité de vapeur restera dans la stratosphère pendant environ 50 ans.

Cette quantité d’eau provient du fait que l’éruption a eu lieu à une profondeur de 150 mètres au milieu de l’océan Pacifique. Lorsque le volcan est devenu actif, l’eau de mer qui est entrée en contact avec le magma a rapidement surchauffé, ce qui a entraîné une grande quantité de « vapeur explosive ». C’est l’une des raisons pour lesquelles l’explosion a été si puissante.

Les dommages à l’atmosphère