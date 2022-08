Des scientifiques détectent pour la première fois une matière noire vieille de 12 milliards d’années

Des chercheurs de l’Université de Nagoya au Japon ont découvert de la matière noire autour de galaxies vieilles de 12 milliards d’années grâce à des reliques fossiles du Big Bang.

Il s’agit d’un phénomène très difficile à détecter, car contrairement à la matière observable, la matière noire n’émet, n’absorbe ni ne réfléchit la lumière, en plus de ne pas interagir avec la matière elle-même.

Parmi les découvertes, les astronomes ont réalisé que la matière noire est moins encombrante que ne le prévoyaient de nombreux modèles cosmologiques actuels. Si d’autres études soutiennent cette hypothèse, il sera peut-être possible de découvrir comment évoluent les galaxies ou même de prédire comment fonctionnaient les règles fondamentales qui régissaient l’univers il y a 12 milliards d’années.

Dans un communiqué, le professeur adjoint de l’Université de Tokyo, Yuichi Harikane, a déclaré que « si c’est vrai [que a matéria escura é menos desajeitada], cela suggérerait que l’ensemble du modèle est défectueux à mesure que vous remontez dans le temps. C’est excitant parce que, si le résultat tient après la réduction des incertitudes, cela pourrait suggérer une amélioration du modèle qui pourrait donner un aperçu de la nature de la matière noire elle-même.

Composant fondamental de l’univers, il représente 85% de la masse totale du cosmos et agit comme une sorte de colle invisible qui maintient l’espace extra-atmosphérique ensemble. Sans matière noire, les galaxies ne seraient probablement pas en mesure de maintenir le taux de rotation actuel qu’elles ont.

Comment les scientifiques ont-ils détecté la matière noire ?

Pour le trouver, les astronomes ont dû mesurer l’interaction de la matière noire avec la gravité. Ils ont utilisé comme base la théorie de la relativité proposée par Einstein et les émissions du rayonnement de fond cosmique des micro-ondes (CMB).

Selon la théorie de la relativité d’Einstein, les objets massifs courbent l’espace-temps. Plus un objet cosmique est grand, plus la déformation causée dans l’espace-temps est extrême. Cette théorie a donné naissance au concept connu sous le nom de lentille gravitationnelle, qui se produit lorsque les galaxies se plient tellement que toute source de lumière derrière elles est courbée.

Plus une « galaxie lentille » contient de matière noire, plus la distorsion de la lumière qui la traverse est importante. Le rayonnement de fond cosmique micro-ondes, également appelé rayonnement fossile, est distribué dans tout le cosmos et fournit une source de lumière plus ancienne que n’importe quelle galaxie.

Le CMB est un rayonnement omniprésent, créé lorsque l’univers s’est refroidi et a permis aux atomes de se former. De cette façon, le nombre d’électrons libres diffusant des photons a été réduit. Cette réduction a permis aux photons de voyager librement dans l’espace, qui est soudainement passé d’opaque à transparent à la lumière. Comme d’autres sources de lumière, le CMB peut également être déformé par les galaxies contenant de la matière noire en raison de la lentille gravitationnelle.

Via : Space.com

