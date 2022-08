L’information aide à faire face aux effets de la crise climatique qui pourraient détruire la civilisation, selon un rapport

« Le changement climatique a joué un rôle dans chaque événement d’extinction de masse. Il a contribué à faire tomber des empires et à façonner l’histoire. Même le monde moderne semble adapté à une niche climatique spécifique », déclare l’auteur principal Luke Kemp, chercheur au Centre d’étude du risque existentiel de l’Université de Cambridge, au Royaume-Uni.

« Les chemins menant au désastre ne se limitent pas aux impacts directs des températures élevées, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes », a déclaré Kemp dans une interview avec Sciences en direct. « Les effets négatifs tels que les crises financières, les conflits et les nouvelles épidémies peuvent déclencher d’autres calamités et empêcher la reprise après des catastrophes potentielles telles qu’une guerre nucléaire. »

L’histoire récente a déjà donné à l’humanité un aperçu de la façon dont les pandémies, l’instabilité économique et les pénuries alimentaires mondiales peuvent affecter de manière significative la vie des gens, encore plus en combinaison.

Si les résultats ne sont pas réjouissants, les structures de la civilisation mondiale restent néanmoins relativement intactes. À un moment donné, cependant, tout ce qui nous aide à résister à ces situations peut s’effondrer. Les pandémies et les pénuries alimentaires successives rapprochent les humains des réservoirs de maladies zoonotiques. Les guerres limitent la distribution de nourriture pendant des années – peut-être pendant des décennies à la fois. L’inflation qui sévit alors que les économies luttent pour faire face aux nouvelles façons de faire des affaires dans un monde plus chaud et ravagé par les catastrophes.

« D’ici 2070, ces températures et les conséquences sociales et politiques affecteront directement deux puissances nucléaires et sept laboratoires de confinement maximum qui abritent les agents pathogènes les plus dangereux. Il existe un sérieux potentiel d’effets désastreux », prévient l’article.

« Nous comprenons de plus en plus que notre planète est un organisme plus délicat et fragile. Il faut faire le calcul de la catastrophe pour l’éviter », estime le directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research, Johan Rockström.

Selon les scientifiques, une bonne gestion des risques implique non seulement de prédire quels scénarios sont probables, mais aussi de se protéger contre ceux qui auraient l’impact le plus désastreux.

Si les choses continuent comme elles le sont – ce que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a une grande confiance – nous pouvons presque certainement nous attendre à ce que la planète soit en moyenne de 1,5 ° C plus chaude entre 2030 et 2052 par rapport aux niveaux d’avant 2052. industriel.

Selon le rapport, il y a une chance sur cinq qu’un taux d’environ 560 parties par million (ppm) de dioxyde de carbone dans l’atmosphère puisse augmenter encore plus les températures. En mai de cette année, par exemple, nous avons atteint 420 ppm. Avec des taux qui augmentent régulièrement de quelques parties par million chaque année, les générations futures auront de quoi s’inquiéter.

Des recherches antérieures indiquent que nous sommes terriblement mal informés sur ce qu’est exactement le réchauffement bien au-delà de 2°C, ce qui indique que nous pourrions manquer une occasion en or de faire le plein de connaissances qui pourraient être utiles pour éviter (ou traiter efficacement) des scénarios catastrophiques. .

« Faire face à un avenir d’accélération du changement climatique tout en restant aveugle aux pires scénarios est au mieux naïf et au pire fatalement insensé », déclare Kemp.

