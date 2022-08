Une tempête solaire pourrait frapper le champ magnétique terrestre ce mercredi (3)

Des vents solaires à grande vitesse crachant d’un «trou» dans l’atmosphère du Soleil devraient frapper le champ magnétique terrestre mercredi, déclenchant une tempête géomagnétique de grade G1 – la plus faible sur une échelle à cinq niveaux.

selon spaceweather.comdes météorologues du Space Weather Prediction Center (SWPC) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis ont fait cette prédiction en observant que « des matières gazeuses s’écoulent d’un trou sud dans l’atmosphère solaire ».

Un trou coronal dans le Soleil pourrait déclencher une tempête géomagnétique de classe G1 sur Terre ce mercredi (3). Image : NASA/SDO

Les trous coronaux sont des zones de la haute atmosphère du Soleil où le gaz électrifié (ou plasma) de notre étoile est plus frais et moins dense. Ces trous sont également l’endroit où les lignes de champ magnétique du Soleil sont « crachées » dans l’espace. Cela permet à la matière solaire de se déposer dans un flux qui se déplace à des vitesses allant jusqu’à 2,9 millions de km/h, selon le exploratoireun musée des sciences situé à San Francisco, en Californie du Nord.

Sur les planètes à fort champ magnétique, comme la nôtre, ce flux de débris solaires est absorbé, déclenchant des orages géomagnétiques.

Au cours de ces phénomènes, le champ magnétique terrestre est légèrement comprimé par des ondes de particules hautement énergétiques, qui circulent le long des lignes de champ magnétique près des pôles et agitent des molécules dans l’atmosphère, libérant de l’énergie sous forme de lumière pour créer des aurores.

Dans le cas de la tempête prévue pour ce mercredi, car elle est de grade G1, elle est considérée comme faible, mais avec un potentiel suffisant pour provoquer des pannes mineures dans les réseaux électriques et affecter certaines fonctions des satellites – y compris celles des appareils mobiles et des systèmes GPS.

Les tempêtes géomagnétiques les plus extrêmes peuvent perturber suffisamment le champ magnétique de notre planète pour projeter des satellites sur Terre. Science en direct. Selon les experts, les tempêtes géomagnétiques extrêmes peuvent même endommager Internet.

Selon le SWPC, les débris sortant du Soleil, ou les éjections de masse coronale (CME), mettent généralement environ 15 à 18 heures pour atteindre la Terre.

Depuis 1775, les astronomes savent que l’activité solaire croît et décroît par cycles. Récemment, cependant, le Soleil a été plus actif que prévu, avec près de deux fois plus d’apparitions de taches solaires prévues par la NOAA.

Les scientifiques prédisent que l’activité solaire augmentera régulièrement au cours des prochaines années, atteignant un maximum mondial en 2025 avant de diminuer à nouveau. Un article paru le mois dernier dans la revue Astronomie et astrophysique a proposé un nouveau modèle pour l’activité du Soleil en comptant séparément les taches solaires dans chaque hémisphère – une méthode qui, selon les chercheurs de l’article, pourrait être utilisée pour faire des prédictions solaires plus précises.

