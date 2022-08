Les experts demandent que les déchets nucléaires ne soient pas enterrés au fond de l’océan par le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni cherche un endroit pour déverser les déchets et les déchets de la centrale nucléaire de Cumbria, dans le nord de l’Angleterre, et l’un des endroits envisagés par le gouvernement pour procéder à l’élimination se trouve au fond de l’océan.

Cependant, les experts affirment que l’enfouissement de ce type de matière toxique pourrait dévaster la vie marine à court terme, en plus de provoquer une catastrophe environnementale encore plus grave pour les générations futures, selon The Guardian publié.

Cette situation a gagné en notoriété parce que les autorités britanniques effectueraient des tests sismiques samedi dernier (30) – des explosions au fond de l’océan avec des armes à feu de grande puissance – pour déterminer si une région en haute mer est suffisamment sûre pour être éliminée.

Cependant, des militants et des experts se sont exprimés et ont affirmé que ce type de test nuit à la vie marine, car il perturbe l’accouplement des mammifères, tels que les dauphins et les baleines, qui sont des animaux avec des schémas de communication spécifiques.

En 2012, le Pérou a effectué une série de tests sismiques qui ont entraîné la mort d’environ 800 dauphins. En plus de la vie marine, les scientifiques avertissent que le comportement des déchets nucléaires n’est pas si prévisible, on ne sait donc pas ce qui se passera à long terme.

Face aux répercussions au sein de la communauté scientifique, la Grande-Bretagne a déclaré à la presse qu’elle cherchait une « solution permanente » qui assurera la sécurité de ce type de déchets radioactifs au fil des ans.

Le pays détient la plus grande réserve de déchets toxiques non traités au monde. Sur les 750 000 mètres cubes de déchets, 110 tonnes sont du plutonium, un élément qui peut avoir des conséquences néfastes sur la santé s’il est ingéré ou inhalé.

