Les prothèses robotiques pourraient être hypersensibles avec de nouveaux capteurs tactiles

Fabriqués à partir de mousse de graphène 3D, les capteurs prévus dans le projet de recherche de l’Université de West of Scotland (UWS) visent à améliorer la motricité et la dextérité des prothèses robotiques.

le directeur de Institut des Couches Minces de l’UWS et chercheur principal du projet, Des Gibson, se dit enthousiasmé par les progrès réalisés dans l’industrie de la robotique ces dernières années, en particulier dans le domaine qui investit dans les capacités sensorielles des systèmes robotiques.

Le chercheur affirme que « pour que les robots atteignent leur plein potentiel, des capteurs de pression précis, capables de fournir une plus grande capacité tactile, sont nécessaires ».

prothèses robotiques

Le matériau utilisé pour fabriquer ces capteurs, le graphène 3D, lorsqu’il est placé sous pression mécanique, modifie dynamiquement sa résistance électrique, détectant et s’adaptant facilement à la plage de pression nécessaire, de légère à lourde, pour mener à bien l’activité proposée.

Le co-fondateur et directeur scientifique de Graphène intégréMarco Caffio, qui fait également partie du projet, déclare que la « nouvelle mousse de graphène 3D, a la capacité d’imiter la sensibilité et la rétroaction du toucher humain, ce qui pourrait avoir un impact transformateur sur la façon dont la robotique peut être utilisée pour une gamme d’applications réelles, de la chirurgie à la fabrication de précision.

D’autres experts soulignent l’importance vitale de l’utilisation de capteurs de pression dans la robotique et l’électronique portable. Le Dr Carlos Garcia Nunez, de l’École de génie informatique et des sciences physiques de l’UWS, les avantages de l’utilisation de la mousse de graphène 3D, selon lui, c’est «un matériau avancé qui offre un excellent potentiel d’utilisation dans de telles applications, en raison de son excellente électrique, propriétés mécaniques et chimiques.

La prochaine étape de la recherche cherchera à augmenter encore la sensibilité des capteurs, avant de développer d’autres applications pour une utilisation dans des systèmes robotiques.

Via : SciTechDaily

