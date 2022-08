Cet incroyable groupe électrogène marin a dépassé les attentes lors des tests

La production d’électricité propre à partir des vagues océaniques est déjà une réalité sur King Island, située dans le détroit de Bass, qui sépare l’île de Tasmanie de l’Australie, et pourrait devenir une énième option durable et à faible coût dans la lutte contre le changement climatique.

En 2021, WSE a construit une plate-forme maritime mobile d’une capacité de 200 kW, appelée UniWave 200, capable de créer des changements de pression atmosphérique, en fonction de la force de l’eau de mer, et d’entraîner une turbine qui fournit suffisamment d’énergie pour alimenter la côte.

Image : Photographie de la plateforme UniWave 200, qui produit de l’électricité propre en mer, de la société Wave Swell Energy. Crédits : Wave Swell Energy

Après un an d’essais, la société Wave Swell Energy (WSE) a déclaré que la plateforme installée sur le brise-lames de l’île produisait des résultats surprenants. L’appareil a produit de l’énergie électrique propre pour le micro-réseau de l’île pendant 24 heures sur une période de 12 mois.

Dans un communiqué de presse, le PDG de WSE, Paul Geason, a expliqué que «l’une des principales réalisations a été de fournir des résultats réels dans les conditions océaniques de Tasmanie pour compléter la modélisation des tests d’AMC. Dans certains cas, les performances de notre technologie dans l’océan ont dépassé les attentes en raison des leçons que nous avons tirées du projet, des améliorations technologiques et des améliorations que nous avons apportées tout au long de l’année.

Énergie propre sans nuire à la vie marine

Parmi les capacités observées figure le fait que la plate-forme peut être remorquée vers n’importe quel endroit côtier et connectée au réseau électrique local, une installation sans précédent. Voir ci-dessous une vidéo mise à disposition par le WSE sur le fonctionnement de l’appareil :

De plus, la conception de l’appareil permet aux turbines qui produisent de l’électricité d’être beaucoup moins chères et plus simples. Comme toutes les pièces mobiles du dispositif sont au-dessus de la ligne de flottaison, la durée de vie des composants est prolongée, et cette configuration évite que la vie marine ne soit en aucune façon affectée par le fonctionnement de la plate-forme.

Avec la fin de la période de test sur King Island, fin 2022, l’entreprise sera confrontée à un nouveau défi : la commercialisation du produit. Pour le PDG de WSE, l’objectif sera de « s’assurer que le marché adopte la technologie WSE et que les unités sont déployées pour fournir une énergie propre à l’échelle des services publics aux réseaux continentaux du monde entier ».

Via : Nouvel Atlas

