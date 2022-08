Une étoile en mouvement rapide entre en collision avec du gaz interstellaire et crée un arc cosmique époustouflant

Zeta Ophiuchi est une étoile située à un peu plus de 365 années-lumière de la Terre. Avec une magnitude apparente visuelle de 2,57, c’est la troisième étoile la plus brillante de la constellation Ophiuchus (ou Serpentarium).

Son cycle de vie a commencé comme un corps stellaire typique environ vingt fois plus massif que le Soleil, en orbite autour d’une grande étoile compagne dans un système binaire. Jusqu’à ce qu’il y a environ un million d’années, son partenaire explose en supernova.

D’après le site Physique, l’explosion a fait accélérer Zeta Ophiuchi dans l’espace interstellaire. Comme la supernova a également expulsé les couches externes de l’étoile compagne, la protagoniste de cette histoire croise constamment le gaz restant du défunt, ce qui provoque la formation d’un bel arc cosmique sur elle. Et c’est une excellente nouvelle pour les astronomes, comme l’indique une étude récemment publiée dans la revue Astronomie & Astrophysique.

Une vue à plusieurs longueurs d’onde montre un arc cosmique formé au-dessus de l’étoile Zeta Ophiuchi. Image : Radiographie : NASA/CXC/Dublin Inst. Études supérieures/S. Green et al. ; Infrarouge : NASA/JPL/Spitzer

Comme l’a observé l’équipe composée de scientifiques du Royaume-Uni et de Russie, alors qu’elle naviguait dans le gaz interstellaire, l’étoile Zeta Ophiuchi a créé des ondes de choc chauffées qui brillent dans tous les moyens d’observation, de la lumière infrarouge aux rayons X.

La physique de ces ondes de choc est régie par un ensemble d’équations mathématiques connues sous le nom de magnétohydrodynamique, qui décrivent le comportement des gaz fluides et leurs champs magnétiques environnants.

Ils expliquent que la modélisation de ces équations est assez compliquée, mais lorsqu’il y a un mouvement turbulent, comme des ondes de choc, les choses empirent encore. C’est pourquoi Zeta Ophiuchi est si important. « Puisque nous avons une si bonne vue de son onde de choc, nous pouvons comparer nos observations avec des simulations informatiques », indique le document.

Ensuite, l’équipe a créé des modèles informatiques simulant l’onde de choc dans les environs de Zeta Ophiuchi, qui ont été comparés à des observations dans l’infrarouge, la lumière visible et les rayons X. Le but était de savoir quelles simulations seraient les plus précises afin que les modèles soient les plus affinés possible.

Sur les trois modèles, deux ont prédit que la région la plus brillante des émissions de rayons X devrait se situer au bord de l’onde de choc la plus proche de l’étoile, et cela a été confirmé. Cependant, tous les modèles ont calculé que les émissions de rayons X devraient être plus faibles que ce qui a été réellement observé, ce qui démontre qu’aucun des trois n’est tout à fait exact.

Selon les auteurs, la différence de luminosité des rayons X est probablement due à un mouvement turbulent au sein de l’onde de choc – une information qui sera incluse dans le développement de futurs modèles.

