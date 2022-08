Extinction de masse : une étude propose une nouvelle date pour la prochaine catastrophe biologique

Une étude récemment publiée par la revue scientifique populaire Biogeosciences offre une nouvelle perspective sur l’événement d’extinction de masse à venir. Ce serait le sixième événement de ce type à affecter la planète Terre.

Intitulé « Relation entre l’ampleur de l’extinction et le changement climatique lors des grandes crises animales marines et terrestres » (en portugais, « La relation entre l’ampleur de l’extinction et le changement climatique lors de crises majeures entre animaux marins et terrestres »), l’article prédit que la prochaine catastrophe biologique se produira vers l’an 2500. Les événements futurs et précédents sont associés avec une sorte de changement climatique extrême, soit par chauffage soit par refroidissement.

Kunio Kaiho, expert du climat à l’Université de Tohoku et auteur de l’étude, a découvert une relation pratiquement linéaire entre la température moyenne de la surface de la Terre et la biodiversité de la planète, dans laquelle de fortes déviations de température indiquent des extinctions massives. Dans le passé, les événements les plus importants se produisaient en raison d’un refroidissement d’environ 7 °C, tandis que ceux causés par le réchauffement se produisaient grâce à une augmentation de 9 °C.

sixième extinction de masse

La communauté scientifique estime que la sixième extinction de masse sera déclenchée par une augmentation de 5,2°C de la température terrestre. Kaiho, quant à lui, pense que cela se produira avec un réchauffement de 9 °C. Selon le chercheur japonais, une telle température sera atteinte « dans l’Anthropocène vers l’an 2500, dans le pire des cas ».

Bien qu’il affirme que l’événement ne sera pas aussi dévastateur que ceux qui l’ont précédé, Kaiho souligne l’existence de preuves que la biodiversité de la planète est déjà en train de décliner.

Il ajoute qu’il est difficile de prédire la prochaine extinction de masse en utilisant uniquement la température de surface de la Terre car ses causes ne seront pas les mêmes que les événements précédents. En effet, le prochain événement ne résultera pas d’un changement brutal du climat, mais d’un changement progressif de la température terrestre.

La dernière extinction massive s’est produite il y a environ 66 millions d’années, balayant les dinosaures de la planète Terre et mettant fin à la période du Crétacé. Sa cause est controversée, mais l’hypothèse la plus célèbre pointe vers la collision d’un énorme astéroïde qui aurait laissé un cratère sous-marin près du Yucatan, au Mexique.

