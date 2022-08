Les averses de météorites de fin juillet « inondent » Internet d’images incroyables

Le dernier week-end de juillet, de véritables spectacles dans le ciel nous ont été présentés : les pluies de météores Piscis Austrinid, Delta Aquáridas et Alpha Capricornids, la première commençant le jeudi (28), les deux autres atteignant leur apogée le samedi. (30).

Ces événements sont essentiellement causés par la combustion de glace et de gaz congelés avec des morceaux de roche et de poussière incrustés dans des objets spatiaux tels que des comètes. Si l’origine de la pluie d’austrinides Piscis est encore inconnue, les deux autres sont formées, respectivement, par les débris des comètes 96P/Machholz et 169P/NEAT.

Lorsque ces corps s’approchent du Soleil, un phénomène de sublimation se produit, puis les particules se dirigeant vers la Terre se transforment en gaz lors de leur passage dans notre atmosphère. Cette combustion génère l’effet lumineux que nous pouvons visualiser.

Chaque année, nous revenons au même endroit de l’orbite et trouvons périodiquement ces pluies. Comme ces débris sont totalement inoffensifs, nous n’avons rien d’autre à craindre que d’essayer de capturer des enregistrements de ces spectacles de lumière.

De nos jours, avec la facilité d’Internet, il n’est même plus nécessaire de sortir de chez soi pour avoir les meilleures vues sur ces phénomènes. Accédez simplement aux réseaux sociaux. Et, avec les pluies de météorites les plus récentes, il ne pouvait en être autrement : les plateformes étaient inondées d’images incroyables de ces événements.

Voir les meilleures images des averses de météores de fin juillet