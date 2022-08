La Terre tourne de plus en plus vite et cela pourrait être un problème

Les mesures effectuées par le National Physical Laboratory du Royaume-Uni montrent que la Terre tourne plus vite qu’il y a un demi-siècle, ce qui a raccourci les jours.

Le 29 juin de cette année a été le plus court jamais enregistré depuis le début des mesures. C’est parce que la Terre a mis 1,59 milliseconde en moins de 24 heures pour effectuer le mouvement de rotation (lorsque la planète tourne autour de son axe d’ouest en est).

Le dernier record date de 2020, au cours duquel, selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), la rotation de la Terre s’est accélérée au point de battre 28 fois le précédent record du jour le plus court, enregistré en 2005. 2020 a été Le 19 juillet, lorsque la planète a terminé sa rotation 1,4602 millisecondes plus vite que la moyenne de 86 400 secondes.

D’après le site espace, Temps universel coordonné (UTC), la méthode officielle de chronométrage international, est basée sur des horloges atomiques, qui mesurent le temps par le mouvement des électrons dans les atomes qui ont été refroidis à un zéro absolu proche. Les horloges atomiques sont précises et invariantes.

Certains experts affirment que le changement climatique, qui provoque la fonte et le regel des calottes polaires sur les plus hautes montagnes de la planète, pourrait contribuer à la réduction de la journée, en augmentant la vitesse de déplacement de la planète.