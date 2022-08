Une vidéo montre des calamars géants en train de chasser dans les profondeurs de l’océan

Les biologistes marins sont à peine en mesure d’observer le comportement des calmars géants dans leur habitat naturel, car ils vivent dans les eaux les plus profondes des océans. Cependant, une équipe de chercheurs de la Fondation océanographique, une organisation basée dans la ville portuaire de Valence, en Espagne, a réussi à capturer des images d’un de ces animaux essayant de chasser quel serait son prochain repas.

Un calmar géant de l’espèce Architeuthis dux a été surpris en train de chasser dans son habitat naturel, un spectacle très rare à obtenir. Image : Citron – Creative Commons

Bien que la pression écrasante et l’obscurité des profondeurs océaniques soient hostiles aux humains, rendant la recherche impossible sur place fait personnellement dans ces environnements, nous en avons appris davantage grâce à l’évolution de la technologie robotique.

D’après le site Alerte scientifique, la plupart de nos engins sous-marins sont cependant mieux adaptés à l’étude d’organismes lents ou immobiles. Dans le cas des calmars géants, les lumières vives des véhicules sous-marins peuvent être inconfortables pour leurs yeux sensibles. De plus, le son et les vibrations peuvent également effrayer ces créatures.

Dans cette optique, l’équipe de scientifiques dirigée par Nathan Robinson, de la Fondation océanographique, a créé une plateforme passive en haute mer, équipée d’une caméra. Étant donné que les yeux du calmar géant sont optimisés pour voir la lumière bleue à plus courte longueur d’onde, ils ont utilisé un éclairage rouge à plus longue longueur d’onde, qui ne les irrite pas.

Ils ont utilisé comme appât une fausse méduse, appelée E-jelly, équipée de lumières qui imitent la bioluminescence bleue émise par une méduse d’atoll (marais de wyvillei) en danger. Bien que les calmars géants n’aient pas l’habitude de manger spécifiquement des méduses, ils peuvent être attirés par les lumières de détresse de ces animaux, ce qui pourrait indiquer que la méduse est attaquée par quelque chose que le calmar veut manger.

Et le schéma a fonctionné. Entre 557 et 950 mètres de profondeur, dans le golfe du Mexique et à Exuma Sound, près des Bahamas, la plateforme de l’équipe a enregistré plusieurs rencontres avec de gros calmars. Les premiers étaient en 2004 et 2005, avec deux grands animaux et un manteau d’environ un mètre, qui semblaient appartenir à l’espèce Promachoteuthis sloani.

En 2013, un autre animal de la même espèce a été détecté, cette fois avec un manteau de 50 cm.

Six ans plus tard, ils ont réussi à enregistrer un véritable calmar géant, de l’espèce Architeuthis duxavec un manteau de 1,7 mètre, à l’exclusion des tentacules.

Selon les responsables des captures, les rencontres suggèrent que les calmars sont des chasseurs visuels, car ils ont ignoré les appâts olfactifs qui avaient été placés à proximité au profit d’indices visuels.

De plus, le calmar géant a plané autour du faux leurre pendant environ six minutes avant d’attaquer, suggérant qu’il poursuivait sa proie avant de partir à l’abattoir. Cela contredit l’hypothèse selon laquelle les calmars géants sont des prédateurs embusqués, comme présenté précédemment dans plusieurs études.

En fait, l’animal semble être un chasseur actif et engagé, utilisant des repères visuels – perçus avec ses yeux gigantesques – pour attraper le dîner dans l’obscurité.

« Nous recommandons que les études futures évaluent de manière plus robuste la valeur de l’utilisation de systèmes à faible luminosité ou de leurres optiques », ont déclaré les chercheurs. « Par exemple, alors que l’E-Jelly imitant la bioluminescence semble être un outil efficace pour attirer les espèces de céphalopodes, de futures études pourraient évaluer si des appâts d’intensités, de couleurs ou de motifs lumineux différents varient dans leur capacité à attirer les céphalopodes profonds. »

