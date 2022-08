D’étranges sources radio dans des amas de galaxies intriguent les scientifiques

Un article publié dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society présente une étude détaillée de la formation de signaux radio, dans l’amas de galaxies appelé Abell 3266, qui pourrait changer ce que l’on savait sur les répercussions de ce phénomène.

Ces galaxies se trouvent à environ 800 millions d’années-lumière et, comme tous les amas, sont constituées de galaxies (des centaines ou des milliers d’entre elles), de matière noire et d’une « soupe » de plasma chaud (gaz chauffé au-dessus de 10 000. 000 ºC entrelacé de faible champs magnétiques).

Les scientifiques ont cherché à trouver des objets pouvant être observés dans des amas comme Abell, tels que des sources radio et des halos radio.

Ces différents produits se forment lorsque des amas de galaxies entrent en collision les uns avec les autres. Cette collision émet de grandes quantités d’énergie, qui se mélangent aux particules de plasma chaud et forment des signaux radio. Ce processus entraîne des émissions de différentes formes et tailles.

Les reliques radio, par exemple, sont en forme d’arc et résultent de la collision entre conglomérats. Les halos radio sont des sources irrégulières qui se trouvent vers le centre de l’amas et, malgré le partage de la même origine des reliques, on ne sait toujours pas quelles particularités se produisent qui conduisent à une différenciation entre elles.

Les « fossiles » radio sont différents en ce sens qu’ils ne proviennent pas d’une collision, mais de la mort d’un trou noir supermassif situé au centre des galaxies.

Il convient de noter que, lorsqu’ils sont actifs, les trous noirs émettent d’énormes quantités de plasma qui dépassent les limites de la galaxie elle-même. Lorsqu’ils meurent, la quantité commence à se dissiper et ce n’est qu’alors qu’il est possible de détecter des fossiles de radium.

Qu’est-ce que la recherche a révélé?

Cependant, les données trouvées dans cette étude révèlent des caractéristiques particulières, jamais vues auparavant dans une source radio synchrotron, qui brisent la compréhension de la façon dont cet objet est généré.