Le télescope James Webb prend une nouvelle image détaillée de Jupiter

Pendant la phase d’étalonnage, le télescope spatial James Webb (JWST), dont les premières images scientifiques ont été publiées le 12 juillet, a réalisé des enregistrements impressionnants de Jupiter, la plus grande planète du système solaire.

Grâce à un programme visant à démontrer le potentiel de l’observatoire de nouvelle génération dans notre voisinage ainsi que dans l’univers lointain, une nouvelle image de la géante gazeuse capturée par celui-ci a été récemment révélée par la NASA.

Image de Jupiter prise par le télescope spatial James Webb le 27 juillet 2022. Crédit : NASA/ESA/CSA/STScI

Selon l’agence, le record a été réalisé mercredi dernier (27), à l’aide de l’instrument Near Infrared Camera (NIRCam). L’image met en évidence la célèbre Grande Tache Rouge, un puissant ouragan qui ouvre un tourbillon dans la haute atmosphère de la planète et expose les couches inférieures de ses nuages, avec des compositions chimiques et des températures différentes, qui se traduisent par sa couleur caractéristique.

Comme d’autres observations de Webb, cette image devrait aider les scientifiques à comprendre cette atmosphère, à caractériser sa structure thermique et ses couches, et à étudier les phénomènes météorologiques tels que les vents et les aurores.

Pour créer la nouvelle image, NIRCam a pointé Jupiter pendant près de 11 minutes, en utilisant ce que les scientifiques appellent un filtre F212N, spécialement conçu pour étudier l’hydrogène moléculaire.

Selon un calendrier préliminaire publié par le Space Telescope Science Institute (STScI) de la NASA, responsable de l’exploitation du JWST, les cibles de l’observatoire pour la semaine à venir incluent la lune volcanique Io de Jupiter, le grand astéroïde Hygeia et les restes de Cassiopée A supernovae.

Il convient toutefois de noter que le calendrier des observations est toujours susceptible d’être modifié. De plus, toutes les données JWST ne sont pas immédiatement rendues publiques. Pour une grande partie de leurs observations, les scientifiques qui ont demandé les données ont un accès privilégié pendant un an pour faciliter leurs investigations.

