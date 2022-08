Le niveau de rayons cosmiques provenant de l’extérieur du système solaire est le plus bas en six ans

Les données recueillies par les ballons météorologiques de la spaceweather.com C’est de Calcul de la terre au cielqui mesurent l’intensité des rayons cosmiques dans la haute atmosphère, montrent que les niveaux de rayonnement dans la couche supérieure de l’État américain de Californie ont chuté de plus de 15 % par rapport à 2021. Cela représente le taux le plus bas des six dernières années.

Selon l’enquête, il y a eu une chute soudaine des niveaux de rayons cosmiques à partir d’octobre de l’année dernière, et le 23 juillet de cette année, le nombre a atteint son taux le plus bas depuis 2016.

Ballon météo Earth to Sky Calculus, qui mesure l’incidence des rayons cosmiques dans l’atmosphère terrestre. Image : Calcul de la terre au ciel

Les rayons cosmiques sont des particules de haute énergie se déplaçant presque à la vitesse de la lumière, ayant été éjectées de galaxies lointaines et de supernovae il y a des millions d’années. Les scientifiques expliquent que cette tendance à la baisse des niveaux de rayons cosmiques est prévisible à mesure que le cycle solaire évolue vers son prochain pic (maximum solaire).

L’activité solaire suit des cycles de 11 ans, au cours desquels la fréquence des tempêtes solaires et autres éjections varie considérablement. Pendant le maximum solaire, il y a une grande constance, tombant à moins d’un par semaine pendant le minimum solaire. Le minimum solaire le plus récent a eu lieu en décembre 2019.

« Les rayons cosmiques de l’espace lointain sont repoussés par l’activité solaire ; quand l’un monte, l’autre descend », explique un communiqué du Calcul de la terre au ciel, un groupe de passionnés de sciences du lycée californien.

Mike Hapgood, responsable du Space Environment Group chez RAL Space, Royaume-Uni, a expliqué que tout cela concernait l’incidence des vents solaires. « Ce qui fait changer les flux de rayons cosmiques, c’est le niveau d’irrégularités du vent solaire, en particulier les irrégularités des champs magnétiques que le vent solaire éloigne du Soleil », a-t-il déclaré dans une interview au Sun. newsweek. « Ces structures magnétiques diffusent les rayons cosmiques provenant du milieu interstellaire, et si la diffusion augmente, elle déviera davantage de rayons cosmiques du système solaire interne, y compris la Terre. »

Lorsque les rayons cosmiques pénètrent dans l’héliosphère – la partie du système solaire dominée par le champ magnétique du Soleil – ils sont dispersés par les irrégularités magnétiques du vent solaire qui s’écoule vers l’extérieur. Essentiellement, ce vent éloigne les rayons cosmiques, ce qui les empêche d’atteindre la Terre.

« Les irrégularités sont plus fréquentes au maximum solaire car [em primeiro lugar]les champs magnétiques du vent solaire sont tout au plus les plus forts, et [em segundo lugar]sont plus déformés par les éjections de masse coronale », a déclaré Hapgood.

Les éjections de masse coronale (CME) se produisent souvent dans les zones les plus actives de notre étoile, lorsque les lignes du champ magnétique torsadé du Soleil se reconfigurent soudainement, provoquant l’éruption d’énormes panaches de plasma.

