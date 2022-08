Le calendrier astronomique d’août a une pluie de météores Perséides et une mission de la NASA sur la Lune

Nous sommes passés au milieu de l’année et nous sommes enfin au mois d’août, un mois très chargé d’événements spatiaux. Pour commencer, la NASA doit enfin mener à bien la mission Artemis 1, premier volet du plan de l’agence visant à renvoyer des astronautes sur la Lune. La date, cependant, n’est pas encore tout à fait certaine, car trois jours ont été confirmés pendant lesquels le lancement peut avoir lieu, dont le premier est fin août et les deux autres la première semaine de septembre.

Au milieu du mois, nous avons la pluie de météores Perséides, l’une des meilleures pluies de l’année et l’une des plus importantes de l’histoire des sciences. Elle se produit chaque année au mois d’août et culmine à l’aube du 12. Elle est générée par les débris de la comète Swift/Tuttle et, dans des conditions idéales, peut présenter jusqu’à 120 météores par heure.

Voir ci-dessous notre calendrier astronomique du mois d’août avec les événements les plus importants. Nous vous rappelons que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

Calendrier astronomique de juillet

deux du mois d’août : La Corée du Sud effectue la première mission lunaire de son histoire. Le Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) décollera avec un SpaceX Falcon 9 depuis la légendaire Station de la Force Spatiale de Cap Canaveral, en Floride (USA).