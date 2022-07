L’équipage découvre de mystérieux objets flottants sur la Great Pacific Garbage Island

Toute personne ayant un peu de flair pour l’environnement connaît les problèmes auxquels nous sommes confrontés avec l’accumulation de déchets dans les océans, en particulier les plastiques. Dans les réseaux sociaux, les enregistrements d’animaux piégés dans les déchets des filets de pêche ou des plages prises par les bouteilles en PET sont fréquents.

Récemment, cependant, l’équipage de l’Ocean Voyages Institute à but non lucratif a fait une découverte inhabituelle en nettoyant des déchets sur la Great Pacific Garbage Island – la plus grande accumulation de plastique océanique au monde.

L’équipe a trouvé ce qui semblait être « de mystérieux objets flottants en plastique ». L’un de ces objets mesurait environ 6 x 2 mètres et pesait environ 3,5 tonnes.

« Cela ressemble à un réservoir en fibre de verre ou en plastique qui est sorti d’un bateau de pêche », a déclaré le capitaine Locky MacLean au Chronicle. Cependant, on ne sait toujours pas vraiment ce que c’était.

Au total, l’équipage de l’Ocean Voyages Institute a fini par collecter 96 tonnes de plastique en mer lors d’une excursion de 45 jours. Parmi les objets les plus dangereux pour l’écosystème marin figurent les énormes filets de pêche.

L’Ocean Voyages Institute travaille sur la Great Pacific Garbage Island. Image: Ocean Voyages Institute (Twitter) / Divulgation

Malheureusement, ce n’est qu’un petit échantillon de ce que vous pouvez trouver sur la Great Pacific Garbage Island. On estime que l’île couvre une superficie de plus de 1,5 billion de kilomètres carrés, soit environ deux fois la taille du Texas.

Pour ne rien arranger, les chercheurs estiment qu’entre 1,15 et 2,41 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent chaque année dans les océans.

« Nous utilisons vraiment l’océan comme une poubelle », a déclaré Mary Crowley, fondatrice et présidente de l’Ocean Voyages Institute, au Chronicle.

