Une fusée chinoise s’écrase dans l’océan Indien

Dans un article traduit sur Weibo, l’Administration nationale de l’espace de Chine a déclaré que la fusée était rentrée près de la même zone et que la majeure partie avait brûlé lors de l’accident.

L’incertitude quant à l’endroit où la fusée atterrirait a déjà été commentée au cours de la semaine, car les projections indiquaient qu’elle pourrait se trouver n’importe où entre le Mexique et la pointe sud de l’Afrique.

Un utilisateur de Twitter a enregistré le moment de la rentrée dans l’atmosphère :

La rentrée semble avoir été observée depuis Kuching au Sarawak, en Malaisie. Les débris atterriraient dans le nord de Bornéo, peut-être Brunei. [corrected] https://t.co/sX6m1XMYoO —Jonathan McDowell (@planet4589) 30 juillet 2022

La fusée Longue Marche 5B a été lancée le 24 juillet et a transporté un module de laboratoire vers sa station spatiale inachevée de Tiangong.

Ce qui est frappant avec ce modèle de fusée, c’est qu’après avoir placé son premier étage en orbite, il tombe de façon incontrôlable sur Terre. Le module qui revient ici mesure plus de 30 mètres de long et pèse environ 22 tonnes.

Il s’agit du troisième lancement d’un Long March 5B depuis la Chine, ce qui en fait le troisième atterrissage incontrôlable. En 2020, l’épave d’une vedette a atterri en Côte d’Ivoire, et en 2021, dans l’océan Indien.

Malheureusement, ce n’est pas la dernière fusée incontrôlable à s’écraser sur Terre. La Chine prévoit de lancer son troisième et dernier module à Tiangong en utilisant une longue marche 5B en octobre et utilisera à nouveau la fusée pour emmener un télescope dans l’espace en 2023.

Via The Verge et CNN Brésil

