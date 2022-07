Le Brésil récupère le fossile du 1er dinosaure à plumes ; la relique était en Allemagne

Le Brésil a réussi à récupérer le fossile du premier dinosaure à plumes découvert dans l’hémisphère sud. L’espèce, appelée Ubirajara jubatus, vivait à Cariri Ceará il y a des siècles et a été illégalement exposée dans un musée en Allemagne pendant 17 ans.

Selon un rapport de UOL, la pièce a quitté illégalement le Brésil il y a 27 ans. Le retour dans son pays d’origine ne se fera que grâce à une campagne menée par des scientifiques brésiliens qui ont brandi le hashtag #UbirajaraBelongstoBR pour la réacquisition de la relique paléontologique.

« Nous avons une position claire : s’il y a des objets dans nos collections de musée qui ont été acquis dans des conditions légalement ou éthiquement inacceptables, leur retour sera envisagé », a déclaré la ministre des Sciences Theresia Bauer à la BBC. UOL.

Le Conseil des ministres du Bade-Wurtemberg, Allemagne, a approuvé la demande le 19 et a reconnu que l’exportation et l’acquisition étaient irrégulières. Selon la paléontologue et professeure Aline Ghilardi, de l’UFRN (Université fédérale du Rio Grande do Norte), et créatrice de la campagne Twitter, les cas de trafic de fossiles sont très discutés, mais c’est ce qui a le plus retenu son attention.

« Ce fut une découverte fascinante. Mais la date annoncée du retrait de ce fossile du Brésil, 1995, a attiré mon attention et m’a également attristé », a-t-il déclaré.

Selon l’expert, la date d’exportation a attiré l’attention car, si elle était correcte, elle empêcherait le pays d’avoir la première confirmation de l’existence de dinosaures à plumes non aviaires dans le monde — la première publication de ce type n’a eu lieu qu’en 1996, avec un fossile de Chine.

« En d’autres termes, notre dinosaure aurait pu être le premier au monde à être décrit avec cette caractéristique, et il provient d’une région connue pour être riche en fossiles. Cela m’a énervé comme l’enfer », a expliqué le paléontologue, ajoutant que l’affaire est devenue publique en raison de « l’activisme numérique et a gagné du terrain grâce à des collègues avec un public massif qui l’ont soutenu. Alors la campagne a explosé.

Vue d’artiste de ce à quoi ressemblerait Ubirajara jubatus, un dinosaure à plumes illégalement retiré du Brésil. Image: Luis Rey / Divulgation

Quand le fossile arrive-t-il au Brésil ?

Selon un rapport, on ne sait pas encore quand la pièce arrivera au Brésil, car il n’est pas encore défini dans quelle institution elle sera attribuée.

« Nous avions convenu que ce fossile irait au Geopark, qui est l’endroit où il a été découvert et où se trouve un musée de paléontologie qui a toutes les conditions pour en prendre soin », a déclaré Juan Cisneros, de l’UFPI (Université fédérale). de Piauí), se référant au géoparc d’Araripe (CE).