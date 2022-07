Le week-end a deux pluies de météorites; apprendre à suivre

Juillet et août sont des mois d’intense activité météoritique autour de la Terre. Pas étonnant, ce week-end peut compter avec la présence de jusqu’à deux grandes pluies de météorites. Ces événements sont essentiellement la combustion de glace et de gaz gelés avec des morceaux de roche et de poussière incrustés dans des comètes. Lorsque la comète s’approche du Soleil, un phénomène de sublimation se produit puis les particules de glace sont tournées vers la Terre et transformées en gaz lorsqu’elles entrent ici. Cette combustion génère l’effet que nous pouvons visualiser.

Chaque année, nous revenons au même endroit en orbite et retrouvons ces pluies. De plus, ces débris sont totalement inoffensifs pour nous, donc l’événement est un grand spectacle visuel. En août, nous aurons les Perséides, l’une des principales pluies de l’année, mais jusqu’à ce que nous l’atteignions, ce week-end, nous pourrons assister à jusqu’à deux événements intenses de ce type, selon l’International Meteor Organization. En rappelant que les averses de météorites se produisent assez fréquemment, nous soulignons celles qui ont le plus de chances d’être vues.

Le plus grand d’entre eux est Delta Aquáridas do Sul, qui se produit déjà et devrait avoir son apogée entre la nuit de ce vendredi (29) et l’aube de samedi (30). Le meilleur moment d’observation se situe entre 23h et 2h du matin. À titre indicatif, des applications comme Skywalk ou Sky Safari peuvent vous aider à trouver le bon côté à regarder depuis votre emplacement. Selon Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie et chroniqueur pour le Apparence numériquec’est l’une des principales pluies de météores de l’année, en particulier pour les Brésiliens.

Apprendre à observer

« C’est l’une des meilleures pluies de météores pour nous ici au Brésil, aussi parce que c’est une pluie abondante, avec une moyenne de 25 à 30 météores par heure, mais surtout parce que c’est une période de ciel clair ici au Brésil. Cela vaut donc la peine pour quiconque peut observer cette pluie, car c’est une nouvelle lune et cela aide à visualiser des météores plus ténus.

En plus de cela, nous avons Alfa Capricornides, qui est actif du 7 juillet au 15 août, avec un maximum ce dimanche (31). « Cette pluie n’est pas aussi intense que les aquarides du delta du sud, mais elle produit des météores explosifs, toujours plus beaux à observer, donc pour ceux qui prennent la nuit pour observer les météores, c’est un bon choix », explique Zurita.

N’oubliez pas que pour pouvoir visualiser sans l’aide d’équipements, vous devez être dans une zone sans éclairage urbain et avoir également un ciel dégagé de nuages. La Lune dans une phase moins lumineuse aide à moins interférer avec la visualisation des météores et aide à voir les pluies.

