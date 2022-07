Comment l’astronomie est-elle utilisée pour l’enseignement? Voir dans l’espace

Certainement la plus ancienne des sciences, l’Astronomie était déjà pratiquée dans les temps les plus reculés pour guider nos ancêtres dans leurs premières migrations autour du monde. Cependant, la modernisation et les facilités apportées par la technologie nous ont éloignés de plus en plus de cette science si fondamentale pour l’humanité.

Et c’est dans le but de renforcer notre relation avec le cosmos qu’a été créé le GEPEA, le Groupe d’étude et de recherche sur l’astronomie Rubens de Azevedo, qui depuis trois ans amène l’astronomie aux élèves du primaire et du secondaire à l’intérieur de Paraíba. . Le travail de ce groupe a montré d’excellents résultats, qui se reflètent dans l’augmentation des performances des élèves tant en classe que dans les activités parascolaires encouragées par le groupe.