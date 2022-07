Le télescope spatial James Webb enregistre sa première supernova ; comprendre pourquoi c’est surprenant

De plus en plus, les astronomes ont été surpris par les images révélatrices du cosmos réalisées par le télescope spatial James Webb (JWST), dont le premier lot de données scientifiques a été diffusé au monde le 12.

Plus que charmantes, certaines d’entre elles sont vraiment imprévisibles. C’est le cas de la première supernova enregistrée par l’observatoire de nouvelle génération, qui a pris les scientifiques par surprise. La détection d’une telle explosion d’étoiles mourantes, disent-ils, pourrait ouvrir un tout nouveau domaine de possibilités de recherche pour Webb.

La supernova est visible sur les images prises par le télescope spatial James Webb sous la forme d’un petit point brillant à droite du grand point brillant à gauche. Image : STScl

Quelques jours seulement après le début de ses opérations scientifiques, la caméra NIRCam du télescope a repéré un objet brillant inattendu dans une galaxie appelée SDSS – J141930.11 + 5251593, qui se trouve à environ 3 à 4 milliards d’années-lumière de la Terre.

L’objet s’est estompé sur une période de cinq jours, suggérant qu’il aurait pu s’agir d’une supernova, capturée peu de temps après l’explosion de l’étoile, par pure chance, car l’observatoire n’a pas été conçu pour examiner de tels phénomènes. En effet, bien qu’il ait une capacité de vision profonde, il suit de très petites zones de l’espace.

Une détection précoce suggère que le télescope pourrait être capable de voir régulièrement des supernovae. Ce serait passionnant, d’autant plus que Webb devrait indiquer les premières galaxies qui se sont formées dans l’univers, au cours des premières centaines de millions d’années après le Big Bang.

Cela indique qu’il pourrait être capable de capturer la mort des étoiles de première génération qui ont illuminé l’univers après l’âge sombre. Selon les astronomes, ces étoiles avaient une composition chimique beaucoup plus simple que les étoiles nées plus tard.

« Nous pensons que les étoiles des premiers millions d’années auraient été principalement, presque entièrement, de l’hydrogène et de l’hélium, par opposition aux types d’étoiles que nous avons maintenant », a-t-il déclaré dans une interview avec le site Web. inverse Mike Engesser, astronome au Space Telescope Science Institute (STScl) de la NASA. « Ils auraient été énormes – entre 200 et 300 fois la masse de notre Soleil – et ils auraient certainement vécu très peu, mourant jeunes. » Voir ces types d’explosions est quelque chose que nous n’avons pas encore fait. »

Selon Engesser, la supernova détectée marque la mort d’une très jeune étoile, âgée de seulement 3 à 4 milliards d’années, et constitue un début prometteur pour un télescope conçu pour faire quelque chose de complètement différent.

Les supernovas sont difficiles à détecter, car l’explosion elle-même ne dure qu’une fraction de seconde. La masse incandescente de poussière et de gaz générée par ces morts stellaires disparaît après quelques jours seulement, donc un télescope doit être pointé dans la bonne direction au bon moment.

