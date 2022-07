Découverte de réactions chimiques qui pourraient expliquer l’origine de la vie

Les recherches menées par des scientifiques de Scripps Research attribuent la genèse de la vie à un nouvel ensemble de réactions chimiques effectuées à partir des éléments les plus abondants sur la Terre primitive.

Les soupçons sur l’origine de la vie sur Terre retombent sur le concept de l’existence d’une « soupe primordiale », un mélange riche en nutriments. Au sein de cette soupe, les molécules ont commencé à réagir entre elles, grâce à une énergie supplémentaire, comme la foudre ou les bouches hydrothermales, jusqu’à former des composés organiques de base.

Finalement, ces composés ont donné naissance à des acides aminés capables de s’interconnecter et de former des peptides, des protéines et, par conséquent, des cellules vivantes.

La façon exacte dont ces réactions se produisent est encore un mystère, mais des recherches publiées dans Nature Chemisry ont indiqué une première voie.

Origine possible de la vie

Dans l’étude, les scientifiques ont exposé les éléments considérés comme les plus abondants au moment de l’émergence de la vie (cyanure, ammoniac, dioxyde de carbone et acides α-céto) à différentes conditions pour comprendre quelles réactions seraient déclenchées par l’interaction de ces molécules. Parmi les produits de cette réaction, des acides aminés et le composé orotate sont apparus.

Et fait intéressant, l’orotate est un précurseur des nucléotides, qui forment les structures de l’ADN et de l’ARN, des structures essentielles à la genèse de la vie.

Tous ces éléments, à l’exception du cyanure, sont utilisés à ce jour pour synthétiser les protéines des organismes vivants. Dans le cas du mélange, le cyanure est venu remplacer les enzymes, qui n’existaient pas encore dans la soupe primordiale.

Les chercheurs n’ont pas encore découvert tout le potentiel du mélange. L’auteur de l’étude Krishnamurthy cherche toujours des réponses pour déterminer l’origine de la vie : « Les acides aminés peuvent-ils commencer à former de petites protéines ? L’une de ces protéines pourrait-elle revenir et commencer à agir comme une enzyme pour produire davantage de ces acides aminés ? »

Par le Nouvel Atlas

