Des astronomes découvrent l’étoile à neutrons la plus lourde de tous les temps

Un article publié cette semaine dans Lettres du journal astrophysique décrit une découverte révolutionnaire en astronomie : l’étoile à neutrons la plus lourde jamais observée. Classé comme « Black Widow », cet objet est devenu significativement lourd car il a dévoré la majeure partie de la masse d’un compagnon stellaire piégé dans un malheureux « mariage cosmique ».

Étoile à neutrons PSR J0952-0607, la plus massive jamais observée. Image : Observatoire WM Keck / Roger W. Romani / Alex Filippenko

Selon les scientifiques, l’étoile à neutrons PSR J0952-0607, qui tourne follement 707 fois par seconde, a une masse d’environ 2,35 fois celle du Soleil et est située dans la constellation Sextans, à environ 20 000 années-lumière de la Terre.

Une étoile à neutrons est le noyau compact effondré d’une étoile massive qui a explosé en supernova à la fin de son cycle de vie. PSR J0952-0607 en particulier est un type d’étoile à neutrons hautement magnétisé appelé pulsar milliseconde qui libère des faisceaux de rayonnement électromagnétique à partir de ses pôles. Lorsqu’ils tournent, ces faisceaux semblent pulsés du point de vue d’un observateur sur Terre – semblable à la lumière rotative d’un phare.

« Plus l’étoile à neutrons est lourde, plus le matériau de son noyau est dense », a déclaré Roger Romani, directeur du Center for Space Science and Astrophysics de l’Université de Stanford et l’un des co-auteurs de la recherche. « Ainsi, en tant qu’étoile à neutrons connue la plus lourde, cet objet présente le matériau le plus dense de l’univers observable. S’il était encore plus lourd, il devrait s’effondrer dans un trou noir, et alors les choses à l’intérieur seraient derrière l’horizon des événements, définitivement isolées de l’observation. L’horizon des événements d’un trou noir est le point de non-retour au-delà duquel tout, y compris la lumière, est désespérément aspiré.

Les étoiles qui ont environ huit fois ou plus la masse du soleil transforment l’hydrogène en éléments plus lourds par fusion thermonucléaire dans leur noyau. En accumulant environ 1,4 fois la masse de notre Soleil en fer, ce noyau s’effondre en une étoile à neutrons, le reste étant détruit dans l’explosion de la supernova.

Apparemment, le PSR J0952-0607 est né avec la masse habituelle d’une étoile à neutrons, mais comme son attraction gravitationnelle a volé le matériau de son étoile compagne, il a atteint une masse apparemment à la limite la plus élevée possible avant de devenir un trou noir, dès que possible. . dense de tous les objets connus.

Son étoile compagne a perdu environ 98% de sa masse dans le processus, lui laissant environ 20 fois la masse de la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter. « Il a presque avalé un Soleil massif sans se transformer en trou noir. Il doit donc être presque sur le point de s’effondrer pour en devenir un », a déclaré Romani.

