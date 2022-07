James Webb peut-il trouver la vie en dehors de la Terre ? L’astronome brésilien participant au projet répond

James Webb est le plus grand télescope spatial jamais lancé et son objectif principal est d’observer des galaxies situées à des millions d’années-lumière de la Terre. Pour cela, cet immense équipement dispose d’une série d’instruments qui permettent les formes d’observation et d’analyse les plus diverses. Cependant, lorsque nous pensons à des galaxies lointaines, notre imagination imagine bientôt la vie sur une autre planète. Mais le télescope peut-il le trouver ?

L’astronome brésilien Christopher Willmer, qui participe au projet, est catégorique en disant non lorsqu’on l’interroge sur cette possibilité. « Ce que vous pouvez trouver, c’est un écosystème qui permet la vie au-delà de la Terre. Mais il ne pourra pas détecter la vie en dehors de la Terre », a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec le Apparence numérique.

James Webb et la vie hors de la Terre

« Ce que vous pouvez faire et cela fait partie de l’étude des exoplanètes, c’est de caractériser les propriétés des atmosphères planétaires. Dont une des images qui est sortie, qui pour le public n’est pas forcément intéressante, c’est la spectrométrie d’une exoplanète », a-t-il ajouté. Cependant, la possibilité de localiser la vie extraterrestre est considérée avec un scepticisme considérable par Willmer.

L’astronome espère que James Webb sera en mesure de trouver une planète avec des caractéristiques proches de la Terre qui pourraient potentiellement abriter la vie, « mais une preuve sans ambiguïté de la vie, je trouve personnellement très difficile », a-t-il déclaré. « Je pense qu’il sera très difficile de détecter un signal », dit-il. Willmer termine en expliquant qu’il se trompe peut-être, puisqu’une partie du potentiel du télescope est encore inconnue, mais qu’il ne croit pas à la possibilité que l’équipement localise la vie extraterrestre.