La station spatiale internationale (ISS) a son fonctionnement approuvé jusqu’en 2030

Le Congrès américain a adopté le projet de loi CHIPS, qui encourage l’augmentation de la production de semi-conducteurs dans le pays. Le secteur fortement pénalisé pendant la pandémie. Cependant, en plus de cela, la règle prévoit également la prolongation de l’exploitation de la Station spatiale internationale (ISS) pour une nouvelle période de six ans, jusqu’en 2030.

Pour que la loi entre en vigueur, il suffit de la signature du président Joe Biden. Il est vrai que c’est l’année limite pour l’ISS. Selon la NASA elle-même, la durée d’utilisation de la station est jusqu’en 2030 et après cela, elle devrait être complètement retirée.

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré dans un communiqué qu’il était satisfait de la décision du Congrès, en particulier après une interruption de cinq ans sans aucune autorisation fournie à l’agence spatiale. Il a également souligné que cette mesure stimule « l’avancée des découvertes scientifiques, l’aviation durable, la lutte contre le changement climatique et bien plus encore ».

Les opérations de l’ISS sont encore incertaines

Cependant, la décision du Congrès américain ne suffit pas à elle seule pour que l’ISS poursuive ses activités jusqu’en 2030. La décision finale dépend des autres pays qui font partie du consortium de la station spatiale et ils doivent également s’entendre sur la prolongation du délai. .

L’un de ces membres est Roscosmos, l’agence spatiale fédérale russe, qui ne semble pas soutenir la décision, surtout après l’annonce récente que l’agence a l’intention de cesser d’utiliser le complexe spatial en 2028, la même année que le pays veut avoir le sien. saison.

Selon l’agence de presse Reuters, la chef des opérations de la NASA, Kathy Lueders, a été informée par les Russes que le pays aimerait garder des astronautes sur l’ISS jusqu’à ce que sa propre station soit prête. Lueders a expliqué que jusqu’à présent, rien n’indique que le travail conjoint des deux agences sur l’ISS sera arrêté.

« ISS est un partenariat international qui a été créé avec des installations communes, ce qui en fait un programme incroyable. C’est un endroit où nous vivons et opérons dans l’espace, pacifiquement », a-t-elle déclaré. « Et je pense vraiment que c’est un bon message pour nous, qui opérons pacifiquement et en toute sécurité maintenant et qui vont de l’avant. Si le partenariat est rompu [devido às tensões geopolíticas]ce serait bien triste ».

