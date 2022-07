James Webb a peut-être trouvé les galaxies les plus lointaines jamais vues dans l’Univers

Les données obtenues par le télescope spatial James Webb fournissent des informations incroyables sur les galaxies les plus lointaines jamais vues. Certaines remontent à un peu plus de 200 millions d’années après le Big Bang. Si d’autres études confirment l’exploit, le télescope battra son propre record.

Une semaine après la diffusion des premières images réalisées par James Webb, l’instrument était déjà capable de détecter des galaxies environ 300 millions d’années après le Big Bang. Jusque-là, la galaxie la plus éloignée confirmée était GN-z11, 420 millions d’années après le Big Bang.

Pour identifier la distance d’une galaxie, les scientifiques utilisent le « redshift », chargé d’identifier la déviation de la lumière de divers objets, vers des fréquences d’ondes plus longues et rougeâtres lorsqu’elles se dirigent vers nous. Plus la déviation est grande, plus la lumière a voyagé longtemps. Redshift fonctionne sur le principe de l’expansion continue de l’univers.

La galaxie GN-z11 est au décalage vers le rouge de 11,6. Les nouvelles galaxies trouvées sont au redshift 13. Pour que ces distances soient confirmées, il faudra effectuer une analyse spectroscopique, qui divise la lumière d’un objet en ce que les scientifiques appellent le spectre.

Le Galaxy Quintet de Stephan vu par les instruments NIRCam et MIRI du télescope spatial James Webb. (Crédit image : NASA, ESA, ASC, STScI)

Distant Universe repéré par James Webb

Les astronomes de l’Université du Missouri-Columbia ont utilisé la lentille gravitationnelle pour identifier 88 galaxies candidates au-delà d’un redshift de 11, et quelques autres candidates à un redshift estimé de 20. Si cette information est confirmée, ces galaxies seraient les plus éloignées jamais détectées.

Une équipe de chercheurs de l’Université d’Edimbourg a trouvé une galaxie candidate avec un décalage vers le rouge de 16,7, ce qui équivaut à 250 millions d’années après le Big Bang. De plus, cinq autres galaxies ont été observées avec un redshift de 12 – dépassant toutes le record établi par le prédécesseur de James Webb, le télescope spatial Hubble.

Enfin, des astronomes de l’Université du Texas ont découvert une galaxie candidate avec un redshift de 14,3, soit 280 millions d’années après le Big Bang. Une curiosité est que les astronomes ont découvert que cette galaxie avait peut-être été vue par Hubble, mais n’était pas reconnue à l’époque.

La quantité de lumière ultraviolette émise par une galaxie est fortement liée à la formation des étoiles, plus les étoiles qui forment les galaxies sont jeunes, plus elle émet de lumière ultraviolette. Contrairement à certaines attentes, le taux de formation d’étoiles pourrait progressivement diminuer au fur et à mesure que l’on remonte dans le temps.

Plus James Webb remonte loin dans le temps, plus grandes sont les chances de trouver les premières galaxies qui aient jamais existé, 100 millions d’années après le Big Bang. En plus de la chance, pour faire une telle découverte, cet exploit dépendra d’une lentille gravitationnelle sans précédent pour visualiser ces galaxies.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !